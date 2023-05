Bruggeling speelt slechterik in finale van Amerikaanse topreeks, tegenover deze ‘That ‘70s Show’-ster

Afgelopen maandag stemden meer dan 7 miljoen Amerikanen af op de zinderende finale van het 20ste seizoen van de topreeks NCIS. Bruggeling Themo Melikidze mocht er een glansrol vervullen, nadat hij eerder al de show stal in een film met Mark Wahlberg en de reeks ‘24: Legacy’.

De meest spannende aflevering die hij ooit al draaide, zo omschreef Wilmer Valderrama zijn passage in de finale van NCIS afgelopen maandagavond. Op zijn Instagram-account plaatste hij meteen een fragment waarin hij de confrontatie aangaat met de slechterik van dienst Yuri Valkov, gespeeld door Bruggeling Themo Melikidze.

NCIS is zowat de populairste politieserie in de Verenigde Staten. Nog steeds stemmen miljoenen Amerikanen af op de reeks, net als op de spin-off NCIS: Los Angeles, met onder meer LL Cool J in de hoofdrol. Het twintigste seizoen van NCIS, dat in september van start ging, kende in de laatste twee afleveringen een spannende verhaallijn, dat al het hele seizoen sluimerde. Daarin stoten de agenten op een complot, waaruit blijkt dat Russische spionnen een aanslag willen plegen op Amerikaans grondgebied.

Themo speelt opnieuw op een voortreffelijke manier de rol van klootzak. © CBS

Agent Torres, gespeeld door Wilmer Valderrama (die we nog kennen als Fez uit That ‘70s Show en al meedraait sinds seizoen 14, red.), ziet geen andere optie dan undercover te gaan in de gevangenis waar Yuri, een Russische spion, belangrijke info heeft over de aanslag. Alleen heeft die Yuri al snel door dat er iets aan de hand is. We willen het niet spoilen voor de fans, maar hij heeft in elk geval een cruciale rol in de cliffhanger, al is de kans evenwel klein dat we hem volgend seizoen terugzien.

Van Call of Duty tot Scooby Doo

Dat mag immers niet deren, want voor acteur Themo is het alweer een sterke naam op zijn uitgebreid palmares. De jonge acteur werd in Georgië geboren, maar verhuisde met zijn familie als kind naar ons land, waar ze een thuis vonden in Brugge. Maar Themo droomde van Hollywood, en trok op zijn 18de zijn stoute schoenen aan en stapte het vliegtuig op. Het loonde, want hij kon een auditie scoren voor Patriot’s Day, een film over de aanslagen tijdens de marathon in Boston. Hij mocht er de rol van terrorist vertolken. Voor hij het goed en wel besefte stond Themo op de set met hoofdrolspeler Mark Wahlberg.

Themo deelde een paar jaar geleden nog een set (en privéjet) met Mark Wahlberg. © GF

Niet veel later had hij een rol beet in 24: Legacy, een spin-off van de populaire reeks rond terroristenjager Jack Bauer. Ook hier kroop hij in de huid van een terrorist, al lag de focus eerder op het familiedrama voor het personage. De Georgische Bruggeling blijft sindsdien timmeren aan de weg, en kon heel wat leuke opdrachten scoren, zoals enkele kortfilms en een stem in verschillende games, van Call of Duty tot Battlefield 2042. Ook in de veelbesproken reeks Velma, gebaseerd op het gelijknamig personage uit Scooby Doo, mocht hij een stemmetje inspreken. Met wat geluk zorgt zijn passage in NCIS dat hij opnieuw op de radar staat voor enkele volgende projecten.