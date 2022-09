Broers Josse en Milan tonen hun zangtalent in The Voice

Vanaf vrijdag 30 september gaat het populaire programma The Voice van Vlaanderen opnieuw van start. De Waregemse broers Milan en Josse Callens bijten al meteen de spits af in de eerste aflevering.

De passie voor muziek ten huize Callens in Sint-Eloois-Vijve is groot. De 21-jarige Milan vertelt: “In het dagelijkse leven was ik zo af en toe al eens aan het zingen. Die passie was er al van kindsbeen af, toen was ik al bezig met versjes uit het hoofd leren”, glundert de student kinesitherapie. “Big hits cd’s verzamelen en liedjes downloaden hoorden daar ook bij. Piano en gitaar spelen kwamen daarna en op mijn twaalfde begon ik ook met zingen. Enkele jaren later, op mijn 16de, volgde ik voor het eerst zangles in het Jeugdmuziekatelier in Wielsbeke waar we de basis en techniek meekregen. Ik merkte meteen dat zingen heel tof was, vooral als ik mijn eigen ding kon doen.”

Melodieën verzinnen

“Bij mij is zowat alles gelijkaardig als bij Milan”, gaat Josse (19) verder. “Ook voetballen bij Jong Vijve maakt daar deel van uit. In het eerste middelbaar schreef ik mijn eerste liedje. Ik begon melodieën te verzinnen en als ik inspiratie heb schrijf ik teksten. Ons Voice-verhaal begon eigenlijk door iemand uit onze vriendenkring die al eerder aan The Voice deelnam. Dit was de aanleiding om het ook eens te proberen.”

Josse Callens © VTM

“In het Waregemse Heilig-HartCollege, waar we school liepen, kregen we onze eerste podiumprikkel”, pikt Milan opnieuw in. “In het vijfde jaar zaten we in de Collegeband, waar ik ook mijn vriendin Fleur leerde kennen. Fleur neemt trouwens net als ons in de eerste aflevering deel. We namen deel aan optredens, onder andere voor het pensioenfeestje van de directeur.”

mensen raken met muziek

“Milan zat met onze ouders en Fleur in de zetel beneden televisie te kijken toen ik vanuit mijn kamer naar beneden kwam en hen vroeg om de televisie twee minuutjes die op pauze te zetten zodat ik op de piano kon spelen en ik mijn inschrijving kon opnemen. Pas toen ging de bal echt aan het rollen”, zo zegt Josse. “Fleur en ik dachten bij onszelf: waarom wij ook niet? En zo geschiedde”, voegt Milan nog toe. “Ik maak nu ook af en toe filmpjes op TikTok en treed op met Fleur op Chirofeesten en trouwfeesten.”

“Met onze muziek willen we vooral gevoel losweken bij mensen. We willen hen raken met uiteenlopende genres.” Als Josse, Milan en Fleur daarin geslaagd zijn, zie je vrijdagavond op VTM. (ELD)