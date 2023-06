Britt uit Brugge wint seizoensfinale van Blokken: “Ik neem mijn mama mee op reis om haar te bedanken”

Straf! Na een zinderende finale mag Britt Lonneville (32) uit Sint-Andries bij Brugge zich kronen tot dé winnaar van dit seizoen van Blokken. Ze kon het naar eigen zeggen niet geloven. “Maar ik was gebeten om ook nog eens die 1.000 euro binnen te halen voor Kom op tegen Kanker.”

Zes afleveringen lang kon Britt Lonneville – in het dagelijks leven wetenschappelijk medewerker voor het VLIZ – afgelopen seizoen meedraaien in Blokken, wat haar een rechtstreekse plek opleverde in de seizoensfinale op vrijdag 30 juni.

In een zinderende finale speelde ze Tybo Van Acker uit Mariakerke naar huis. De Gentse, met roots in Sint-Andries – was in de wolken. “Chapeau voor mijn tegenstander. Hij was echt supersterk. Ik had het eerst zelf niet door dat ik gewonnen had. Ik kon het niet geloven.” Met het finale woord kon Britt ook nog eens 1.000 euro verzilveren voor Kom op tegen Kanker. “Dat had ik zo erg gevonden, als ik dat niet gehaald. Dat wilde ik echt heel graag. Gelukkig zag ik het woord relatief snel.”

Britt haalde ook nog 1.000 euro op voor Kom op tegen Kanker. Winnen in stijl heet zoiets. © VRT

Eerder won Britt al een televisie én 5.250 euro. Ze ging evenwel opnieuw niet met lege handen naar huis, maar met een reis naar Malta. “Deze zomer ga ik met mijn mama”, aldus Britt. “Mijn man en ik hebben vorig jaar verbouwd en we konden al die tijd bij mijn mama wonen. Ze wilde daar niets voor in ruil, maar deze reis was het perfecte cadeau om haar te bedanken voor al die moeite.”