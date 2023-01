Bredense stemcoach Lies Van Loo begeleidde The Starlings naar finale van Eurosong 2023

Afgelopen weekend stonden The Starlings op het podium van Paleis 12 voor de finale van Eurosong 23. Ze kregen daarbij hulp van stemcoach Lies Van Loo (37). De Bredense werkt al ruim twee jaar samen met Tom Dice en Kato Callebaut.

Lies Van Loo is stem- en zangcoach, Universal Voice Teacher, logopediste, gespecialiseerd in stem en zelf ook zangeres. Sinds 2011 heeft ze een eigen praktijk in Bredene. Ze begeleidt sprekers en zangers, zowel professionals als amateurs, naar hun ultieme doel. Sinds 2020 mag ze ook The Starlings begeleiden. Zaterdag was dan ook een speciale dag voor haar. “Ik help Kato en Tom met de opwarming van hun stem”, vertelt Lies. Ze was hoopvol dat The Starlings ver zouden raken en met de meeste stemmen uit het publiek hebben ze het ook enorm goed gedaan. “Ze hebben een heel goed nummer. Hun liedje vertelt hun eigen verhaal. Ondanks de laagtes en hoogtes blijven ze positief en doorgaan. Het nummer is heel herkenbaar voor iedereen en het heeft een positieve boodschap. Mensen kunnen daar echt wel kracht uithalen en het is een voorbeeld voor iedereen. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar na een laagte komen er wel opnieuw hoogtes. Ze willen liefde en hoop naar de wereld sturen en dat maakt het extra mooi.”

Coach

Lies werkt al twee jaar met The Starlings. “Ik werk samen met hen sinds de coronaperiode. Ik ben hen beginnen coachen voor hun optreden in de Ghelamco Arena en dan richting hun concert in de Lotto Arena. Ik zet technisch alle punten op de i en ik zorg ervoor dat de spieren in topvorm blijven om verschillende shows na elkaar zo efficiënt mogelijk te kunnen zingen. Je kan vergelijken met mensen die trainen voor een marathon. Je moet genoeg getraind zijn en voldoende opgewarmd zijn om de eindmeet te halen. De bedoeling is ook dat zangers alle technieken onder de knie hebben zodat ze er niet meer aan moeten denken tijdens het zingen.” Lies werkt enorm graag samen met het duo. “Ze zijn zoals ze in beeld worden gebracht: een vriendelijk, lief en een gepassioneerd duo.”

Tweede plaats

The Starlings moesten uiteindelijk nipt de duimen leggen voor Gustaph, met één punt verschil. Ze kregen wel de meeste stemmen van het publiek. “De stem van het publiek was duidelijk. Vlaanderen was absoluut pro, maar vanuit de vakjury zijn weinig punten gekomen. Ik had het hen nochtans zo gegund. Het kon niet beter, maar het lag niet in hun handen. Het is jammer. De teleurstelling is wel heel groot, maar het is de winnaar zeker ook gegund. Gustaph heeft heel goed gezongen”, zegt Lies nog.