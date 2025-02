Boksende shotter Laurenz Simoens (26) kwam als beste uit de testen van Masters of Madness: “Het programma verveelt geen seconde”

Bruggeling Laurenz Simoens is van vele markten thuis. Op zijn 16de tekende hij al zijn eerste profcontract bij Cercle Brugge, nu combineert hij voetballen bij KSV Oostkamp op het tweede amateurniveau met een carrière in het Futsal. Hij is nu ook Rode Duivel in de zaal. Een uitdaging meer of minder schrikt hem niet af. Hij heeft ook al enkele boksmatchen op zijn conto en is nu ook te zien in Masters of Madness dat sinds maandag elke avond te zien is op Play4. “Het programma brengt wat het belooft: het verrast voortdurend, het verveelt geen seconde.”

In totaal waren er een duizendtal gegadigden om mee op de voetbalmat te komen van Masters of Madness. Het zijn de gelouterde voetballers Dries Mertens en Jan Vertonghen die medebezielers zijn van het concept. In totaal nemen acht teams van elf spelers in wedstrijden van zes tegen zes het tegen elkaar op. Gemengd, want er moeten telkens minstens twee spelers van hetzelfde geslacht op het veld staan. Er wordt gespeeld op een veld met boarding, de bal kan dus niet buiten rollen. Koppen mag niet, maar er is ook de inzet van ‘boosters’ en ‘maddy’s’. Ieder team krijgt voor elke wedstrijd twee boosters, die kunnen door het coachend duo ook ingezet worden. Zo mocht Bockie De Repper, die als coach een tandem vormde met Kat Kerkhofs, een penalty trappen. Maar evengoed krijg je twee doelpunten achter je naam als je scoort vanuit de gouden zone. De organisatie kan ook een ‘maddy’ inzetten, dan wordt het doel plots een halve meter hoger of er komen twee ballen op het veld.”

Momenteel op afzondering met Futsal Rode Duivels

Laurenz Simoens haalde dus de selectie en wel op een opvallende manier. Hij kwam als primus uit de testen. “We moesten van alles doen: een techniekparcours, je schotprecisie en -kracht werden getest, er kwam een bieptest aan te pas… En ik had blijkbaar een goede dag, ik eindigde met het hoogste puntenaantal.” Laurenz Simoens mag dan nog maar 26 jaar zijn, hij lijkt al een eeuwigheid mee te gaan in het West-Vlaamse voetbalwereldje. Hij speelde na drie seizoenen bij de hoofdmacht van Cercle Brugge bij FC Gullegem, KM Torhout, KVK Westhoek en nu KSV Oostkamp. Allemaal op het niveau net onder de profs. “Maar volgend jaar ga ik aan de slag bij eersteprovincialer Jong Male, ik wil het iets rustiger aan doen.”

Beroepshalve verzorgt hij sportklassen voor Sport Vlaanderen in Brugge, maar hij bouwt ondertussen ook aan zijn Futsal-carrière. Futsal is de zaalvoetbalcompetitie van de Belgische bond (KBVB), starten met de sport deed hij in de andere vleugel (BZVB). Maar straks komt het tot een fusie. Hij speelt nu bij Aarschot op het hoogste niveau, is een van de topschutters van de competitie en is ondertussen ook Rode Duivel geworden. Momenteel vertoeft hij zelfs in afzondering, vrijdag werd in de voorronde van het EK gewonnen met 7-2 van Oostenrijk, woensdag staat in Brussel de match tegen Servië gepland. “Een sterke tegenstander, het wordt een spannende bedoening om ons te kwalificeren.” Zo miste hij recent ook de wedstrijd en derby van KSV Oostkamp tegen zijn ex-ploeg KM Torhout.

Kerkbezoek voor de match

De opnames van Masters of Madness vonden plaats in de winterstop. “Ideaal, dan kon ik zou mijn conditie onderhouden”, zegt de ‘Lau’. “Ik geef nog wat bokstraining en volg er ook zelf, maar dat staat nu op een laag pitje door mijn drukke voetbalbezigheden. Daarom ga ik volgend jaar ook een trapje lager spelen, maar we zullen een deftig team hebben met Jong Male.” Simoens is op zijn best als hij de hele flank mag afdweilen, maar is dus als zaalvoetballer technisch ook meer dan onderlegd. En zij ei kon hij dus kwijt in de matchen op Master of Madness. “Evert Winkelmans, bekend van MIDMID, en Anouk Hoogendijk, een bekende Nederlandse oud-voetbalster waren onze coaches. Echt topmensen, zoals iedereen daar overigens. Al dat bekend volk bleken ook vriendelijke gasten. Zelf kende ik natuurlijk al wat spelers uit het zaalvoetbalmilieu.”

En dankzij het programma komen we ook te weten dat Laurenz Simoens er wel een apart ritueel op na houdt. “Voor de wedstrijd trek ik meestal naar de kerk, vaak de Sint-Salvatorkathedraal. Niet dat ik zo christelijk ben, maar ik kom daar tot rust.”

Laurenz kreeg al heel wat reacties op zijn deelname aan het programma. “En het is inderdaad een aanrader om te kijken, er gebeurt telkens ook wat. Het is een leuk format. Als spelers konden we ons uitleven en ook wat tips geven over wat misschien anders kan naar de tweede editie toe.”