Boer zkt Vrouw zit er op: kreeg romantische trip van boer Cyriel een vervolg?

In de slotaflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ op zondag 22 mei brengt Dina Tersago zeven maanden na de opnames de 5 boeren voor het eerst samen in Damme. Wie is er nog samen en wie niet?

Tijdens de romantische trips werd er alvast gekust en geknuffeld, en één boer veranderde zelfs van vrouw: aardappelboer Kim volgde zijn verstand en vertrok met Ginny op romantisch weekend maar kon de weggestuurde Emi niet vergeten en koos bij terugkeer opnieuw voor haar.

Bij andere boeren liep het iets vlotter, maar bij boer Cyriel in Vleteren ging het dan weer iets stroever. Cyriel liet niet meteen het achterste van zijn tong zien en zijn introverte aanpak zorgde vooral voor veel vraagtekens. Hij koos uiteindelijk voor Els, met wie het het best klikte.

Wat betekent de lach van Els? Is ze nog samen met boer Cyriel? We zien het zondag. © VTM

De twee vertrokken op romantische trip, en daar bleek Cyriel toch al snel te ontdooien. Meer nog: er volgde zelfs een eerste kus. Maar is het daarbij gebleven? Op de reünie komende zondag ziet Dina Tersago alvast allemaal stralende gezichten. Maar er rest nog één vraag: wie is er nog samen, wie heeft de liefde van zijn leven gevonden, en wie is er misschien weer alleen…?

Boer zkt Vrouw, reünie aflevering op zondag 22 mei om 19.55 uur bij VTM.