Bockie De Repper ziet straks een ‘zelfbedachte’ mop over Ben Crabbé verschijnen in De Druivelaar

In ‘Man Bijt Hond’ ging Bockie De Repper deze week op bezoek bij Christine Desmet uit Izegem, die al bijna 40 jaar De Druivelaar samenstelt. Zij verrast hem met een mop in de kalender van 2026.

In de rubriek De Overdenker in ‘Man Bijt Hond’ vraagt Bockie De Repper zich luidop af of hij een nieuwe mop kan bedenken. Hij gaat daarbij op zoek naar hulp in West-Vlaanderen, meerbepaald in de drukkerij van Inni Group uit Heule. Daar wordt De Druivelaar gemaakt. De sterkhouder daarbij is Christine Desmet, die zorgt voor de samenstelling van de populaire kalender. Die staat ook bekend voor de flauwe moppen, al ziet Christine dat enigszins anders.

Mop over Ben Crabbé

Vooral de kritiek van presentator Ben Crabbé doet al eens pijn. Daarom besluit Bockie een mop te bedenken met een zekere Ben in de hoofdrol. Hij besluit een kijkje te nemen in de ‘kast vol inspiratie’, maar komt uiteindelijk uit bij ChatGPT. Christine is evenwel enthousiast over de mop en plaatst die prompt in de kalender van 2026, meerbepaald op 11 december, niet toevallig de verjaardag van Bockie.