Bockie De Repper schuift aan bij Bart Tommelein… en hoort hoe Oostends burgemeester zijn vrouw leerde kennen: “De vonk sloeg over in het parlement”

In Dat eet dan gelukkig zijn mocht Bockie De Repper vanavond bij enkele Oostendenaars de voeten onder tafel schuiven. Burgemeester Bart Tommelein serveerde hem een op en top Oostends vispannetje.

Het concept achter het VTM2-programma Dat eet dan gelukkig zijn is even eenvoudig als geniaal. Bockie De Repper, in het echte leven Jonas Van Boxstael, klopt bij gewone Vlamingen aan, kijkt wat er in de kookputten pruttelt en schuift vervolgens mee aan tafel.

Vanavond was Oostende aan de beurt. In de Koningin der Badsteden verorberde hij eerst een royale portie sushi bij Augustijn Vermandere, zijn echtgenote Joke en hun zoon Mozes – die hij met een Augustijnbiertje doorspoelde – en was hij onder andere ook welkom bij een wel erg uitgebreid en internationaal getint gezin – Italiaanse, Argentijnse, Maleisische en Oekraiense roots – voor een Aziatische hotpot.

Dé blikvanger was evenwel zijn bezoekje bij burgemeester Bart Tommelein en diens echtgenote Sarah Schotte.

© VTM

‘Duwn, droain, trekn’

In Villa Chantecler, zoals hun stulpje zo charmant heet, werd Bockie eerst op een typisch Oostendse aperitief getrakteerd: een hoogblond Keyte-biertje met zelf te pellen garnalen. Duwn, droain, trekn deed Tommelein de juiste methode uit de doeken. “Dat moet de nieuwe baseline van Oostende worden”, aldus een immer enthousiaste Bockie.

“Sarah was mijn parlementair medewerker. Daar is de vonk ook overgesprongen. Intussen zijn we veertien jaar gelukkig getrouwd”

Die kreeg ook te horen hoe de burgervader zijn vrouw leerde kennen. “We zijn intussen veertien jaar gelukkig getrouwd”, aldus Bart. “Ik leerde Sarah in het parlement kennen. Ze was mijn parlementair medewerker en de vonk sprong over.”

© VTM

Familieman

“Het eerste dat ik toen kreeg, was mijn C4”, glimlachte Sarah. “Op professioneel vlak stond niks onze relatie in de weg, daar hebben we zelfs de statuten voor geraadpleegd. Maar het leek ons beter om werk en privé gescheiden te houden.”

Waarop Tommelein Bockie uitnodigde naar de keuken, voor een op en top Oostends vispannetje, bijgestaan door een rijkelijke portie puree. De burgervader profileerde zich ook als een echte familieman. “Ik hou van gezelligheid. We hebben samen vijf kinderen en evenveel kleinkinderen. Wanneer de hele bende samen is, geniet ik met volle teugen.”

© VTM

Herbekijk de aflevering via VTM GO.