Blind gekocht-deelnemers Seppe en Niels zijn verloofd

Na het vinden van hun droomhuis dankzij Blind Gekocht, zetten Seppe Naert (26) en Niels Planckaert (25) uit Heule de volgende stap in hun relatie. Het koppel heeft zich verloofd tijdens een weekendje Maastricht. Dat maakte Seppe enthousiast bekend op Instagram met een volmondige ‘JAJAJAJAJAJAJAJAJA’.

Het is inmiddels zo’n tien maanden geleden dat Seppe Naert en Niels Planckaert te zien waren op het populaire programma Blind Gekocht. Zoals afgesproken in het begin van hun relatie zou Niels het huwelijksaanzoek op zich nemen. Nietsvermoedend vertrok Seppe met zijn partner naar Maastricht voor een verrassingsweekend. Niels had de ring op zak om nog die vrijdag de grote vraag te stellen.

“Ik wou graag ten volle genieten van het weekend en de verloving, in plaats van met stress rond te lopen, maar ik had niet op voorhand beslist waar ik het precies zou vragen. Ik wou het moment aanvoelen. Helaas was het water aan het gieten”, lacht Niels. “Niet de moment om dan romantisch op de knie te gaan tijdens onze wandeling.”

Toen ze een mooi verlichte kiosk midden op het plein Het Vrijtfhof passeerden, wist Niels dat het moment aangebroken was. “Seppe staat graag in de spotlight, de locatie was dus ideaal. Maar eenmaal toegekomen, stonden daar twee mensen frieten te eten. Ja, dat ging natuurlijk niet. Dan maar op restaurant wat later die avond.” Op de hotelkamer verstak Niels snel de ring van zijn jas naar zijn tasje. Seppe had nog steeds niets door.

Terwijl het koppel wachtte op een vrij tafeltje aan de bar van het restaurant, voorzag Niels opnieuw een probleem. “Die tafeltjes stonden op slechts 20 centimeter van elkaar! Er was niet eens plaats genoeg om op mijn knie te gaan. Gelukkig was het wel gezellig aan de bar.” Een opmerking van een collega van Seppe was de perfecte voorzet voor het aanzoek. “Ze insinueerde dat Niels me ten huwelijk zou vragen. Ik zei nog dat dat sowieso niet kon. We hadden het de maand ervoor nog besproken. We vernieuwen ons dak en hebben geen geld. Ik dacht dat het zeker nog een jaar zou duren”, vertelt Seppe.

“Dan zei ik enkele minuten later: stel dat het wel zo zou zijn, wat zou je ervan vinden? Seppe dacht dat het een mop was, tot ik rechtstond en aan het koppel achter ons vroeg om een foto te nemen omdat ik mijn lief ten huwelijk zou vragen”, vertelt Niels. “Ik was er heel niet goed van. Ik had het totaal niet zien aankomen! Ik ben nog altijd in de zevende hemel”, aldus Seppe.