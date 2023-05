Blanche (21) uit Wervik en Eveline (28) uit Moorsele doen mee aan Special Olympics: “We gaan opnieuw voor goud”

Blanche Decorte (21) uit Wervik en Eveline Desmedt (28) uit Moorsele zijn zondagavond om 19:55 te zien in het VTM-programma ‘Alles voor de Spelen’. De twee G-atleten doen mee aan de Special Olympics Wereldspelen van 16 tot 25 juni in Berlijn. Het programma moet Vlaanderen warm maken om te supporteren voor de Belgische deelnemers aan de Special Olympics.

Jullie zijn de twee West-Vlamingen die meedoen aan het programma ‘Alles voor de Spelen’, dat Vlaanderen wil klaarstomen voor de Special Olympics in Berlijn deze zomer. Wat zijn jullie sporten?

Blanche: “Ik doe gymnastiek bij de club We Gym Together in Wervik (de turnclubs Krachtig en Lenig Wervik en Turnkring Geluwe fuseerden dit turnjaar tot We Gym Together, red.). Mijn favoriete discipline is de sprong. Ik hou ervan om combinaties van salto’s, schroeven, flikflakken, enz. te maken. Voor mij is het moeilijkste onderdeel de balk. Ik vind het eng om te moeten balanceren terwijl je zo weinig plek hebt om je voeten te zetten. Toch is het ook de oefening die ik het mooist van al kan uitvoeren. Verder doe ik in juni ook mee aan de grond, brug met ongelijke leggers en de allround-ronde.”

Eveline: “Ik voetbal bij FC Gullegem Dames en bij de Special Flames, een selectie van G-voetballers van overal uit België. Mijn coach Bernard Pattyn van bij Gullegem is eigenlijk degene die erop aandrong om een selectiedag te houden in Tubeke voor de Special Flames. Ik werd geselecteerd, samen met nog 2 ploeggenoten uit Gullegem. Ik kan echt genieten van een potje voetbal. Het leukste aan de sport is dat het een teamsport is. We werken allemaal voor elkaar om een resultaat te behalen. In het G-voetbal is het bovendien de gewoonte dat er geen klassement is. We spelen dus echt gewoon voor de lol.”

Hoe lang doen jullie die sport al?

Blanche: “Ik doe al aan turnen van zo lang ik me kan herinneren. Ik schat dat ik op m’n vierde begonnen ben. Toen ik 10 jaar oud was, ben ik wel eventjes gestopt tot mijn twaalfde. In tussentijd heb ik wel aan atletiek gedaan. De turnmicrobe begon toch weer te kriebelen en sindsdien ben ik niet meer gestopt.”

Eveline: “Ik voetbal sinds mijn zestiende, ondertussen dus al 12 jaar. Ik kwam toen terug van een periode op internaat en ging bij mijn vader wonen in Gullegem. Ik wou een sport proberen en de keuze voor voetbal was snel gemaakt. Op het internaat had ik al veel gevoetbald en ik genoot van de sport.”

Wat is jullie beperking en hoe gaan jullie daar mee om?

Blanche: “Op emotioneel vlak ben ik een meisje en ik ben ook heel gevoelig voor prikkels. Dat is niet ideaal in een professionele sportomgeving natuurlijk. Als ik overprikkeld ben, dan kan ik heel emotioneel worden. Het is moeilijk voor me om met druk om te gaan, maar als ik te veel druk ervaar dan zonder ik me doorgaans af van wat er rond me gebeurt door mijn hoofdtelefoon op te zetten. Dat is een gespecialiseerd toestel dat al het achtergrondgeluid eruit filtert. Ik luister dan naar mijn favoriete muziek, meestal popmuziek. Ik zal die dus zeker meenemen naar Berlijn!”

Eveline: “Ik vind het moeilijk om dat te verwoorden. Het is zeker niets fysieks. Eigenlijk heb ik helemaal niet het gevoel dat ik een beperking heb, al kan ik het op sommige momenten toch merken. Ik kan bijvoorbeeld heel moeilijk schrijven.”

Hebben jullie al eens meegedaan aan de Special Olympics?

Blanche: “Ik deed in 2019 al mee aan de editie in Abu Dhabi. Dat was echt overweldigend! We hadden toen ook tijd om onder andere de Sjeik Zayed-Moskee te bezoeken. We zijn zelfs met het team op safaritocht geweest! Berlijn zal in die zin minder glitter en glamour zijn dan de Verenigde Arabische Emiraten. Ik behaalde in Abu Dhabi al 5 medailles, waaronder een gouden medaille voor mijn sprong en een zilveren voor de brug met ongelijke leggers.”

“Ook mijn mama, papa, broers, zussen én oma gaan straks mee naar Berlijn” – Blanche Decorte

Eveline: “Nee, voor mij is het de eerste keer. Wel doe ik met FC Gullegem deze week al mee aan de Specials in Mechelen, een Belgisch G-voetbaltoernooi.”

Wat is jullie ambitie voor de komende editie?

Blanche: “Ik zeg mezelf altijd dat meedoen belangrijker is dan winnen (dat is ook het officiële motto van de special Olympics, red.). Toch moet ik toegeven dat ik teleurgesteld zal zijn als ik een slechter resultaat behaal dan de vorige keer. Ik wil zeker mijn gouden medaille bij de sprong opnieuw claimen!”

Eveline: “Zoals elk team gaan wij voor de eerste plek al zou een derde plek ook al leuk zijn als we de finale niet halen.”

Wie gaat er mee met jullie naar Berlijn?

Blanche: “Ik ben ga net als in 2019 mee met het team van De Hoge Kouter (een Kortrijkse school voor buitengewoon secundair onderwijs, red.). Ondertussen ben ik wel al afgestudeerd en werk ik bij ‘t Veer, dat me uitzendt naar Delta Light in Moorsele, maar ik kan toch nog meegaan met het team. Ik zal in Berlijn ook serieus worden aangemoedigd door mijn familie, want mijn moeke, vake, broers, zussen en zelfs oma komen mee!

Eveline: “De Special Flames hebben sowieso een vaste aanhang die aanwezig is op toernooien. Mijn jongere zus Kim komt ook gedurende de volledige Special Olympics naar Berlijn om me te steunen.”

Hoe zijn de opnames gegaan?

Blanche: “Ik vond het heel leuk om mee te werken aan het programma. De filmploeg is afgekomen naar De Pionier in Wervik om een training van me te volgen. Moeke en ik zijn ook verschillende keren naar Mechelen en Vilvoorde geweest voor interviews. We zijn al sinds november vorig jaar in contact met het productiehuis. Koen Wauters en Gilles Dupont, zelf ook een G-sporter, waren heel aangename en enthousiaste mensen. Het was ook leuk om de andere Special Olympiërs te leren kennen, zoals Eveline. En eindelijk worden we eens in de kijker gezet!”

Eveline: “Het was in het algemeen een toffe ervaring! Ik heb vele nieuwe G-atleten kunnen leren kennen. Koen Wauters en medepresentator Gilles waren super lief! We hebben met de Special Flames een oefenmatch gespeeld tegen de Red Flames waar de cameraploeg bij was. Ook mij hebben ze geïnterviewd. Kijk alleszins zondag om 19u55 naar VTM om me bezig te zien!”