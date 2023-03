Björn Soenens, de correspondent in de Verenigde Staten voor VRT NWS uit Ingelmunster, zal een paar maanden out zijn wegens ziekte. Dat staat te lezen op de website van VRT NWS.

Er is longkanker in een vroeg stadium bij hem vastgesteld. Voor zijn behandeling keert Björn Soenens terug naar België. Hij hoopt in juni weer aan de slag te gaan in de VS, zo staat te lezen bij VRT NWS.