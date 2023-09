Björn Soenens benoemd tot Ridder in de Kroonorde

VRT-journalist en VS-correspondent Björn Soenens is mag zich Ridder in de Kroonorde noemen. In zijn thuisstad New York kreeg de Ingelmunsternaar de onderscheiding uit handen van premier Alexander De Croo. De erkenning wordt uitgereikt aan mensen die een grote maatschappelijke bijdrage hebben geleverd.

Dienstmededeling. Een ridderschap in de Kroonorde is me vandaag toegekend. Erkenning voor je werk en je (mogelijke) verdienste is fijn. ‘A knighthood’ uitgereikt door de Belgische premier De Croo. Mijn vrienden in New York waren er, mijn geliefde was er. Niets heeft waarde als je het niet kan delen.

Zichtbaar trots deelt Björn Soenens (55) het nieuws op zijn Instagram-account. De van Ingelmunster afkomstige VRT-journalist is al zeven jaar Amerika-correspondent en mocht tijdens een ceremonie het ereteken in ontvangst nemen.

Het was premier Alexander De Croo die hem op het consulaat-generaal in New York de koninklijke erkenning overhandigde. Hij was in de stad voor diplomatieke ontmoetingen en een speech bij de Verenigde Naties.



Soenens zelf beschouwt het ridderschap als een erkenning voor zijn jarenlange toewijding aan de journalistiek.

Hij ging in november 1991 bij de openbare omroep aan de slag. Van 2013 tot 2016 was hij hoofdredacteur van Het Journaal, sinds 2017 werkt hij als Amerikacorrespondent en woont hij in New York City.

Longkanker overwonnen

In maart kreeg hij te horen dat hij longkanker had. Na een operatie en dappere strijd in eigen land werd hij in juni kankervrij verklaard en keerde hij terug naar de States. Sinds deze zomer is Björn Soenens opnieuw als correspondent aan de slag.

Naast Soenens kregen nog drie andere landgenoten een onderscheiding: Greet De Keyser (voormalig VTM- en VRT-correspondent in Washington), Charles-André Brouwers (voorzitter van de Belgisch-Amerikaanse Kamer van Koophandel Belcham) en Lucy Sante (Amerikaans auteur met Belgische roots).