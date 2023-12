“Beter dan gelijk welke reclamecampagne”: burgemeester Jan Morbee laaiend enthousiast over tweede seizoen ‘Knokke off’

De veelgeprezen fictiereeks Knokke off krijgt een tweede seizoen. In de zomer van 2024 vinden de opnames plaats. “We zijn bijzonder tevreden. De reeks zorgde al voor onbetaalbare promotie en nu ze via Netflix ook internationaal gaat, wordt het nog beter”, jubelt burgemeester Jan Morbee.

Fans van het eerste uur, en ook de latere bekeerlingen van de avonturen van Louise, Alex en Daan kunnen juichen. Door het grote succes was het al te verwachten dat productiebedrijf Dingie een tweede reeks van Knokke off zou maken, maar nu is het ook officieel. In de zomer van 2024 vinden de opnames plaats voor het tweede seizoen van de reeks die zich toespitst op het mondaine jetsetleven van enkele jongeren tijdens hun zomervakantie in Knokke.

Vervolg

Het tweede seizoen gaat verder na de dramatische gebeurtenissen van vorig seizoen. Vragen waarop een antwoord komt zijn onder meer of de knappe, rijke Louise kiest voor de sympathieke volksjongen, voor de flamboyante miljonairszoon of toch voor zichzelf. En of de meedogenloze ouders van de jongeren nog steeds overal mee weg komen…

Tevreden burgemeester

Burgemeester Jan Morbee (Gemeentebelangen) is alvast razend enthousiast over de komst van het tweede seizoen. “Wij geloofden al heel sterk in dit verhaal toen het eerst enkel voor op de streamingdiensten werd uitgebreid. En dan zag VRT ook nog eens het potentieel”, stelt Morbee. “De beelden van onze gemeente zijn de mooiste citymarketing die we kunnen krijgen. En neen, het gaat niet alleen over beelden van hippe nachtclubs en fuivende jongeren, maar ook ons mooi winkelaanbod en niet te vergeten de prachtige natuur in Knokke-Heist komt goed aan bod. Dit is veel betere promotie dan gelijk welke reclamecampagne, net omdat het aan een boeiend verhaal gekoppeld is.”

“Ik wil overigens nog eens benadrukken dat de verhalen echt fictie zijn. Hier en daar hoor ik mensen zeggen dat er teveel seks, drank en drugs in voorkomt. Maar een serie waarin iedereen braaf is, zou saai zijn om naar te kijken; is dan steeds mijn antwoord”, gaat Morbee verder. “En ja, wij hebben hier niet alleen een logistieke, maar ook een financiële investering gedaan in dit project. En die hebben we al lang terugverdiend. En nu de reeks via Netflix ook nog eens internationaal gaat – ze komt al uit in onder meer het Frans, Duits Italiaans en Spaans – wordt het alleen nog maar beter.”