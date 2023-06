Bert (28) waagt – sneller dan verwacht – zijn kans in Boer zkt. Vrouw: “Ik wilde nog wachten tot mijn dertigste”

Bert Vermeersch (28) uit Dentergem is één van de zes landbouwers die in ‘Boer zkt. Vrouw’ op zoek gaan naar de liefde van hun leven. De vlasboer, die samen met zijn broers al de vierde generatie in een vlasfamilie vormt, ziet het zitten. “Of ik een type heb? Een snelle!”

Anderhalve maand nadat het vorige seizoen van Boer zkt. Vrouw is afgerond, stelt VTM al opnieuw zes kandidaten voor die op zoek gaan naar de liefde van hun leven. Waar ze voorgaande jaren dat nog blind deden, krijgt Vlaanderen ze nu al helemaal te zien. Kwestie van zoveel mogelijk juiste kandidaten te vinden in de hoop dat dé match er tussen zit.

Vierde generatie

Een van hen is Bert Vermeersch, een 28-jarige vlasboer uit Oeselgem bij Dentergem. Daar runt hij al acht jaar samen met zijn twee broers, Wouter en Jurgen, het bedrijf VVBV. Dat staat voor Vlas Verwerking Bedrijf Vermeersch. Het gaat al om de vierde generatie vlashandelaars. De drie broers kunnen zowat alles, maar elk hebben ze hun eigen specialiteit. Bij Bert is dat naar eigen zeggen het commerciële aspect en de papierwinkel die bij de job komt kijken.

Opmerkelijk: het is de eerste keer dat iemand uit die sector meedoet. “We zijn ook met niet zo heel veel in ons land”, aldus Bert. “Bovendien houden we ons van nature eerder op de achtergrond en duiken we niet zo vaak op in de media.”

“Mijn werk is mijn hobby en mijn passie. Maar ik voel steeds meer dat een vrouw ook in dat plaatje past”

Maar voor de liefde maakt Bert graag een uitzondering. “Ik ben fan van het programma, ja. Ik denk dat ik al elke editie gezien heb. Ik heb altijd gezegd dat ik me zou inschrijven als ik op mijn dertigste nog geen lief zou hebben. Maar nu had mijn zus Annelies mij ingeschreven. Ik wil vooral het avontuur aangaan en hoop vooral de ware te vinden. Maar ik ben zeker dat ik ook heel wat nieuwe mensen ga leren kennen en daar kijk ik ook enorm naar uit.”

Passie

Bert is al een tijdje alleen. “Ik ben geen grote uitgaander. Ik ben niet de gast die elke week fuiven afschuimt, al ga ik wel graag een pint drinken met mijn maten. Bovendien is mijn werk mijn hobby en mijn passie tegelijkertijd. Maar ik voel steeds meer dat er een vrouw in dat plaatje past.” Maar komt die dan ook op de eerste plaats? “Ja. Maar ze kan moeilijk verwachten dat ik om 17 uur stop met werken en in de zetel ga zitten. Meehelpen hoeft niet zozeer, als ze maar begrijpt dat ik graag en veel werk.”

“Of ik een type heb? Een snelle.” (lacht) “Iemand die spontaan en goedlachs is, en vooral zichzelf kan zijn zonder al te veel gedoe of schmink.” Bert is naar eigen zeggen ook niet de grote versierder. “Ook al omdat ik echt blind ben. Ik zie het vaak écht niet als een meisje interesse heeft. Of ik romantisch ben? Best wel. Zelf ben ik ook het type dat houdt van rust en gezelligheid. In mijn vrije tijd trek ik er ook graag op uit met mijn Hercules, een oude legermotor.”

Vertrouwen

Bert hoopt met zijn deelname ook onrechtstreeks zijn sector en de stiel in de verf te zetten. “Veel mensen kennen linnen, maar weinigen weten dat vlas de grondstof is van linnen. En dat komt in heel veel zaken terug, van fietszadels tot beddengoed. Maar het wordt ongetwijfeld ook wennen straks, met een camera op mijn neus gericht. Maar ik heb er wel vertrouwen in.”

Opvallend: ook zijn broers zijn nog vrijgezel, dus krijgen potentiële kandidaten misschien nog meer opties. “Maar laat ons hopen dat ze in de eerste plaats voor mij komen”, grijnst Bert.

Wie geïnteresseerd is om Bert beter te leren kennen, kan zich inschrijven via www.vtm.be