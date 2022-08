Benjamins FB-groep rond FC De Kampioenen telt 78.000 leden: “Het zou mooi zijn als we de 100.000 zouden halen”

Hij is “toppezot” van FC De Kampioenen. En dus begon Benjamin De Moor drie jaar geleden een Facebookgroep rond de populaire tv-reeks. Die telt liefst 78.000 leden, en Benjamin droomt van 100.000. Dat de VRT twintig afleveringen niet meer uitzendt, begrijpt hij deels: “Die hele zaak is wat opgeblazen.”

Benjamin De Moor (22) uit de Tuinwijk op De Mokker is grafisch ontwerper, maar hoofdzakelijk toch vooral helemaal gek van FC De Kampioenen. Hij is oprichter en beheerder van de Facebookgroep en ziet in het personage Xavier Waterslaeghers, de beroepsmilitair en klunsdoelman, zijn evenbeeld.

“Het idee is gegroeid toen ik en mijn zus Joline deel uitmaakten van soortgelijke groepen rond internationale series zoals The Office en Brooklyn Nine-Nine. We vonden het grappig om daar ‘nieuws’ van te maken, met foto’s en filmpjes die we helemaal uit hun context trokken. Zo zetten we de eerste stapjes voor een gelijkaardige socialemediagroep rond FCDK. Drie jaar later tellen we meer dan 78.000 leden.”

Ik begrijp dat men afleveringen met bepaalde acteurs heeft geschrapt

Dat overtreft Benjamins stoutste verwachtingen, maar: “Het zou mooi zijn mochten we de kaap van 100.000 leden halen. En dat kan, want iedereen ziet wel ergens een situatie bij zichzelf of bij iemand uit zijn leefwereld die hij kan linken aan een personage uit FCDK. Die herkenbaarheid en de daaraan gekoppelde humor vormen de kracht van de reeks.”

Over die humor en de heisa rond het schrappen van een twintigtal afleveringen heeft Benjamin natuurlijk ook een mening.

“Ik vind dat ze de hele zaak opblazen. Akkoord, de tijdsgeest is veranderd en er zijn in die reeks dingen gezegd die niet meer door de beugel kunnen – daarvoor kan ik begrip opbrengen. Maar we kennen toch allemaal wel iemand die dezelfde dingen zegt om te lachen? Bovendien gaat het om een fictieve reeks, hé. Wat ik wel begrijp, is dat men afleveringen met bepaalde acteurs nu heeft geschrapt.”

Stereotypen

Benjamin vindt het ook spijtig dat de beslissing werd genomen zonder overleg met de acteurs. Die hebben volgens hem in hun open brief argumenten naar voren geschoven waardoor veel mensen hun ogen zijn gaan openen. “Het is een sitcom, waarin alle stereotypen worden uitvergroot, maar blijkbaar kan dat in Vlaanderen niet. In series als Friends en The Simpsons zit gelijkaardige humor, maar die worden wel nog aanvaard.” (EV)