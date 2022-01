Bénédicte uit Leisele kruist de keukenmessen in tv-programma ‘Loïc Tussen 2 vuren’

Bénédicte Vertongen (13) gaat vanavond de strijd aan in het vtm-programma ‘Loïc Tussen 2 vuren’. Zij studeert aan Hotelschool Ter Duinen in Koksijde en is de dochter van de uitbaters van B&B Leonie en Leon Events in Leisele. “Ik moet dus de eer van de school én onze familie zien hoog te houden.”

In ‘Loïc Tussen 2 vuren’ nodigt chef-presentator Loïc Van Impe telkens twee jonge hobbykoks uit achter het fornuis. Zij geven hun eigen toets aan het lievelingsgerecht van een bv, die vervolgens de winnaar aanduidt.

“In mijn geval ging het zelfs om twee bv’s waar mijn jongere broer grote fan van is, al mag ik niet verklappen wie dat zijn. Ook het gerecht in kwestie moet nog geheim blijven, maar ik kan wel zeggen dat ik Mexicaans gekookt heb. Daarvoor kreeg ik tips van mijn papa, die er bijvoorbeeld op hamerde dat ik netjes moest werken”, vertelt Bénédicte.

Leuke ervaring

Zij is de dochter van Stefaan Vertongen en Petra Demaecker en zit in het eerste jaar van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Het is via de school – op aanraden van enkele leerkrachten – dat ze zich inschreef voor het tv-programma. “Na een selectieproef volgden in december de eigenlijke opnames in de tv-studio in Lint. Ik voelde op voorhand nogal wat druk op mijn schouders en door de tijdsdruk en de vele camera’s nam de stress alleen maar toe. Dat mocht ik natuurlijk niet laten zien op beeld”, blikt ze terug op haar deelname.

“Loïc maakte veel grapjes en mijn tegenstreefster was een superlief meisje, dus was het sowieso een hele leuke ervaring. Alleen heb ik aan den lijve ondervonden dat ze daar heel scherpe keukenmessen hebben”, knipoogt ze.

Spannend

Vanavond is Bénédicte haar deelname te zien op tv. “Ik weet natuurlijk wie zal winnen, maar ik heb de beelden zelf nog niet gezien. Dat wordt dus ook voor mij best spannend. Wij zullen thuis kijken met het hele gezin en ook mijn klasgenoten en leerkrachten kijken er erg naar uit”, weet ze.

Los van de uitkomst is de tiener vastberaden om later haar eigen restaurant te runnen. “Ik ben zelf lactose-intolerant en ik wil na mijn studies graag een restaurant starten waar we alleen maar werken met lactosevrije of glutenvrije ingrediënten. Zo kunnen lotgenoten daar dan in alle vertrouwen van het eten genieten”, geeft ze nog mee.

‘Loïc Tussen 2 vuren’ is vanavond om 18.20 uur te zien op vtm. (WVH)