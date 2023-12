Bekijk hier nieuwe beelden van het tweede seizoen van ‘Chantal’

Maaike Cafmeyer is terug als de eigenzinnige inspecteur Chantal Vantomme in het nieuwe seizoen van ‘Chantal’. Na een moeilijke start als nieuwe coördinator van het wijkcommissariaat, voelt ze zich nu helemaal thuis in Loveringem. Maar het tij kan snel keren, want Chantal wordt geschorst. Bekijk hierboven hoe ze daarmee omgaat in een nieuw fragment van het tweede seizoen van ‘Chantal’.

Na een moeizame zoektocht om haar plekje te vinden als vrouw in “a man’s world”, voelt Chantal zich eindelijk thuis als coördinator van de wijkdienst van Loveringem, tot grote vreugde van haar dochter Emma. Ook haar buurman Arne, haar team (Cloedt, Eddy en Kurt) en burgemeester Vanhecke zijn blij met haar komst. Stagiaire Felke De Bruyne komt het team versterken met enige animo in het wijkcommissariaat tot gevolg.

Geschorst

Maar Roland Schietekatte (gespeeld door Wim Opbrouck) dient een klacht in bij Comité P en zolang dit onderzoek loopt, wordt Chantal geschorst. Als Schietekatte zich daarenboven ook nog kandidaat stelt voor de nakende burgemeestersverkiezingen ziet Chantal’s toekomst in Loveringem er ineens een pak minder evident uit… Intussen lijken Chantal en Arne naar elkaar toe te groeien op amoureus vlak… of toch niet?