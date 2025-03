Bekendste opa van Vlaanderen wordt 99 (!) jaar

Feest! Raymond Verhaeghe uit Torhout wordt vandaag 99 jaar. Hij is nog steeds het meest bekend als Albert in de soapserie ‘Familie’. De acteur is meteen de oudste West-Vlaamse acteur.

Binnen exact een jaar mag Raymond ‘Ray’ Verhaeghe maar liefst 100 kaarsjes uitblazen. Sinds 1992 is hij niet van het scherm weg te branden als Albert in ‘Familie’, als echtgenoot van de evenzeer bekende Anna, gespeeld door actrice Annie Geeraerts, die volgend jaar eveneens een eeuw jong is.

Weinig mensen weten echter dat Ray roots heeft in Torhout, waar hij geboren werd in de Roeselaarsesteenweg, dat vandaag de Rijselstraat heet. Hij was de derde in een gezin met vier zonen. Zijn drie broers zijn intussen overleden.

Ray door de jaren heen. © Repro TV

Ray heeft nog meer West-Vlaamse links, want hij trouwde in 1955 met Diana Sanders uit Sint-Michiels bij Brugge. Ze overleed 20 jaar geleden. Samen kregen ze vier kinderen.

Ray liep lagere school in de Oefenschool en ging daarna naar het Torhoutse college, waar hij vier jaar humaniora volgde. Daarna volgden twee jaar op internaat aan het Sint-Vincentiuscollege in Ieper. Tot slot liep hij conservatorium in Brugge, behaalde hij een gehomologeerd diploma aan het conservatorium in Gent en trok hij naar de Studio Nationaal Toneel in Antwerpen, vandaag bekend als de Studio Herman Teirlinck.

De bekende aftiteling van in de beginjaren. © VTM

Daarna ging hij aan de slag bij de Koninklijke Nederlandse Schouwburg in Antwerpen, maar was ook te zien op televisie in onder meer Kapitein Zeppos, Wij, Heren van Zichem en Postbus X. Na zijn pensioen kon hij aan de slag bij Familie. Leuk detail: in die reeks wordt hij ook honderd jaar, alleen is zijn verjaardag vastgesteld op 21 september in plaats van 19 maart.

Samen met Annie Geeraerts vormt hij officieel het oudste soapkoppel ter wereld. © VTM

Hij is vandaag de officieel oudste West-Vlaamse acteur en samen met Annie vormt hij sinds 2016 officieel het oudste soapkoppel ter wereld.