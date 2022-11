Bekende kunstfotografe Sylvia Konior waagt zich aan Bake Off

Als kunstfotografe is Sylvia Konior al aardig bekend, maar nu komt er nog een ander talent bovendrijven. Meer nog: door haar deelname aan Bake Off Vlaanderen pakt ze nu ook uit met bakworkshops. “Niks fijner dan mensen gelukkig maken met taartjes.”

Sylvia Konior kennen we van haar inzet voor de FERM, de Cultuurraad en ook van haar opvallende foto’s, waarbij ze op een originele manier – en soms naakt – het huidige schoonheidsideaal in vraag stelt. En binnenkort ook van haar taarten en gebakjes, want ze is straks ook te zien in het nieuwe seizoen van Bake Off Vlaanderen. We zien haar voor het eerst opduiken in de tweede aflevering.

Sylvia hoeft het niet ver te zoeken naar de oorsprong van haar liefde voor gebak en taarten. “Bij ons thuis gingen we nooit naar de bakker en werd er veel gebakken. Na school trokken we vaak naar oma, die vlak naast de deur woonde, om mee te helpen in de keuken. Ze is van Poolse afkomst en maakte altijd naar aloude gewoonte veel gebak klaar.”

“Zelf ga ik ook slechts zelden naar de bakker en voor mensen uit de buurt bak ik al eens een taartje. Of als ik iets over heb, dan breng ik het langs bij iemand in de straat. Niks fijner dan mensen gelukkig te maken met taartjes. Wat ik graag bak? Dat varieert. Dat kan een gewone cake zijn als ik niet veel tijd heb. Als ik meer tijd heb, mag het al iets ingewikkelder zijn.”

Blijven lachen

“Maar ik probeer zo veelzijdig mogelijk te zijn. En eigenlijk is het ook niet zo moeilijk. Het is vooral een kwestie van chemie en dus het recept te volgen. Je kan het niet zomaar met een Franse slag doen of op het gevoel, tenzij het over decoratie gaat. Of er iets is dat ik niét graag doe? Niet echt. Ik ben geen fan van entremets, simpelweg omdat te lang duurt.”

Tijdens haar eerste passage zien we dat het niet meteen van een leien dakje loopt. “Het is bij mij vaak alles of niets. En wat kan je doen als er eens iets mis loopt? Blijven lachen. Ik ben optimist en probeer alles te relativeren.”

“Ik heb veel bijgeleerd: van jury en andere kandidaten”

Dat laatste is ook duidelijk in haar fotografiewerk, dat even aan bod komt in het programma. “Je weet dat ze daar iets over vragen, maar ik heb daar geen probleem mee. Ik ben er trots op. Ik moet wel zeggen dat Wim Opbrouck een paar keer met zijn mond vol tanden stond, zeker als het plots over mijn orgasmes ging. (lacht) Ik heb altijd wel een antwoord klaar, dat ondervond hij ook. Maar het klikte wel met Wim. Hij is duidelijk niet alleen de presentator, maar ook diegene die de mensen troost of op het gemak stelt.”

Opvallend: Sylvia werd ingeschreven door haar vriendin Veerle De Cramer, die al te zien was in Bake Off in 2018. Meer nog: het was Sylvia die indertijd Veerle had ingeschreven. “Ik was wel verrast, maar heb ook even getwijfeld. Ik wist van Veerle hoe intensief het traject is. En dat klopte ook. Maar ik heb geen spijt van mijn deelname, nee. Ik heb veel bijgeleerd: van andere kandidaten en de jury.”

Het bakverhaal is nog niet ten einde: vandaag geeft ze ook workshops. “In kleine groepjes, voor een achttal personen, gaande van macarons tot biscuits bakken. Ik vind het fijn om mijn kennis over te dragen en Bake Off was een leuk duwtje in de rug. Maar mijn fotografiewerk blijft voor alle duidelijkheid wel verder gaan.”