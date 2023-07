Bea Van der Maat, presentatrice van ‘Tien om te Zien’ in Blankenberge, overleden op 62-jarige leeftijd na slepende ziekte ALS, VTM plant hulde bij volgende opnames

De Vlaamse presentatrice, zangeres en actrice Bea Van der Maat is donderdag 27 juli overleden. Dat meldt Het Laatste Nieuws zaterdag op zijn website. Bea presenteerde 7 jaar lang samen met Willy Sommers het muziekprogramma ‘Tien om te zien’ van de zender VTM. Zij was erbij toen het voor de eerste keer van op de zeedijk in Blankenberge werd uitgezonden in 1989. Daarna kon je Bea zes zomers lang terugvinden aan onze kust voor het programma. Ze overleed op 62-jarige leeftijd na de slepende ziekte ALS.

Bea Van der Maat begon haar showbizzcarrière in de muziek. Met haar eerste groep Chow Chow raakte ze in 1984 in de finale van Humo’s Rock Rally. Met haar volgende band Won Ton Ton scoorde ze de hit ‘I Lie and I Cheat’. In 1996, na de jaren bij het muziekprogramma ‘Tien om te Zien’ bracht ze nog een solobalum ‘Think Skinned’ uit.

‘Tien om te Zien’

Willy Sommers en Bea Van der Maat presenteerden jarenlang samen ‘Tien om te Zien’ op VTM. © VTM

In 1989 stelde VTM een nieuw muziekprogramma ‘Tien om te Zien’ voor. Bea Van der Maat en Willy Sommers praatten de hele show aan elkaar en stelden de artiesten aan het publiek voor. Tijdens de zomer van 1989 trok het programma op tournee en werd het opgenomen op verschillende locaties, zoals Bellewaerde, Bobbejaanland, de Grote Markt van Sint- Niklaas en natuurlijk ook de zeedijk van Blankenberge. De kuststad werd overrompeld door meer dan 40.000 mensen, die de opnames live wilden meemaken. Daarom werd toen het rampenplan afgekondigd.

“We dragen de aflevering van volgende vrijdag van ‘Tien om te Zien’aan Bea op en kijken hoe we in de komende opnames een hulde kunnen brengen”

Sindsdien keerden Béa en Willy iedere zomer opnieuw terug naar Blankenberge voor de uitzendingen van ‘Tien om te Zien’ met tal van bekende Vlaamse artiesten. Bea presenteerde het programma tot in 1996, toen nam Anne De Baetzelier het van haar over.

Daarna presenteerde Bea nog een ander programma ‘Rare streken’ op Canvas en speelde ze de hoofdrol in de film ‘Koko Flanel’ van Urbanus. Begin de jaren 2000 ging Bea aan de slag als leerkracht Engels in Keerbergen. Bea leed al een hele tijd aan de slepende ziekte ALS. Uiteindelijk koos ze voor euthanasie. Bea overleed donderdag 27 juli op 62-jarige leeftijd. Ze zal erg gemist worden haar man en twee kinderen.

Eerbetoon

Momenteel wordt na enkele jaren pauze opnieuw het programma ‘Tien om te Zien’ gemaakt. De programmamakers kijken hoe ze in de komende opnames een hulde kunnen brengen aan Bea tijdens de show. “We dragen de aflevering van komende vrijdag aan haar op met een eerbetoon”, klinkt het bij VTM.

Lieve vriendin en collega

Willy Sommers reageerde ondertussen op het verschrikkelijke nieuws: “Jarenlang stonden wij zij aan zij voor de camera. Je was niet alleen een gewaardeerde collega, maar ook een warme en inspirerende vriendin. Jouw positieve energie, behulpzaamheid en glimlach zullen altijd in onze harten blijven. Dank je wel voor de onvergetelijke momenten die we samen hebben gedeeld. Rust zacht, lieve Bea”

Ook Chris Dusauchoit, afkomstig uit Brugge, blikt terug op de projecten, die hij samen met Bea deed. “In juni 2007 zaten we bij het programma ‘De Tekstbaronnen’ van Radio 1. Ze was erg grappig, bescheiden en slim. Haar verhalen voor de uitzending over haar man, kinderen (en de hond) waren soms beter dan die tijdens de opnames.”

Bea Van der Maat, juni 2007 bij De Tekstbaronnen @radio1be Ze was erg grappig, bescheiden en slim. Haar verhalen vooraf over haar man, kinderen (en de hond) waren soms beter dan de opnames. pic.twitter.com/YWk7OdzInD — Chris Dusauchoit (@DusauchoitChris) July 29, 2023



Ook Koen Crucke reageert geschrokken op het veel te vroege afscheid van Bea Van der Maat.

RIP Bea Van der Maat! F**k zo vroeg! Niets dan mooie herinneringen aan jou 🥲 #kokoflanel #TOTZ pic.twitter.com/unf6usTtgH — KoenCrucke (@Koen_Crucke) July 29, 2023