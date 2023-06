B&B-uitbaters komen belofte na aan overleden moeder met deelname aan ‘Met Vier in Bed’

Nadat Franky Baert en Sandrine Auvray eerder al hun droom waarmaakten om een eigen B&B te runnen, verschijnen ze daarmee nu in het tv-programma ‘Met Vier in Bed’. Daarmee komt Sandrine haar belofte na aan haar overleden moeder. “Ik ben heel trots dat we dit kunnen doen.”

De fameuze ‘Met Vier in Bed’-trofee zien we hier (nog?) niet tegen de gevel prijken, maar aan de inkom van het imposante hoekpand in de Ernest d’Arripelaan hangen wel bordjes van hotelscholen. Franky Baert trok destijds naar Ter Duinen, terwijl zijn echtgenote Sandrine Auvray aan Ter Groene Poorte afstudeerde.

Veertien jaar geleden richtten ze hun zaak ‘Huyze Armalot’ op, verwijzend naar hun kinderen Arthur (23), Marie (21) en Charlotte (16). Toen Julia er negen jaar geleden ook nog bij kwam, wijzigden ze die naam naar ‘Armalot by Julia’. Zo onderstrepen ze hier meteen het persoonlijke, familiale karakter. Ook in het interieur zien we dat, want er hangen familiefoto’s in het restaurant en veel objecten zijn souvenirs van op reis.

Rust en comfort

“Gestart als kleine ontbijtplek, is de zaak drie jaar geleden na de nodige verbouwingen uitgegroeid tot de volwaardige B&B zoals we die al langer voor ogen hadden. Zo hebben we nu acht bedden in drie slaapkamers. Die dragen de namen van onze dochters en de inrichting weerspiegelt telkens hun verschillende karakters: van zacht en puur over speelser en wilder tot rechttoe rechtaan”, leidt Franky ons rond.

“Er is ook een gemeenschappelijke loungeruimte met terras, waar de gasten in alle rust comfortabel kunnen ontspannen. In ons restaurant kunnen ze dan weer terecht voor het ontbijt of de lunch, of op zaterdagavond ook voor een diner. Ook daar spelen wij de troef van onze beide horeca-opleidingen natuurlijk volop uit, om zo onze gasten optimaal te verwennen.”

Belofte op sterfbed

De twee zijn al langer fan van ‘Met Vier in Bed’, waarin B&B-uitbaters bij elkaar logeren en elkaar beoordelen. “Daar hebben wij de afgelopen jaren zelf zeker al dingen uit meegenomen. Acht jaar geleden was mijn nicht al eens te zien in dit zomers tv-programma. Dat was net in de week toen mijn mama langzaam afscheid nam van ons en ik had haar toen beloofd dat ik zelf ook eens zou deelnemen”, pinkt Sandrine een traantje weg.

“We hebben onszelf op tv getoond zoals we zijn”

“Nu we al wat ervaring hebben, waren we er klaar voor om de filmploeg en de andere kandidaten hier te ontvangen. Ik ben heel trots dat ik nu ook deze droom kan waarmaken, voor mezelf en voor Bonnie. Hopelijk kijkt ze mee van hierboven… Zelf zullen we met ons gezin vanuit Zuid-Frankrijk naar de uitzendingen kijken, want die vallen toevallig juist samen met onze reis.”

Kritisch

De opnames vonden net na de paasvakantie plaats en Armalot by Julia is meteen de eerste locatie van het nieuwe seizoen. “Sowieso werken we samen met veel lokale leveranciers in onze zaak. Ook nu wilden met deze deelname zeker onze streek in de kijker zetten, dus besloten we de medekandidaten uit Mechelen en Luxemburg mee te nemen naar het strand om daar te gaan zeilwagenrijden”, verklapt Franky ons alvast.

Het koppel blikt terug op een fijne, maar drukke ervaring. “Het is natuurlijk anders om gasten te ontvangen met een filmploeg naast je zijde, maar al bij al is dit vlot verlopen. Het was ook interessant om de verschillende concepten en aanpakken te ontdekken, en ook bij de andere kandidaten hebben we leuke activiteiten gedaan. Toch was dit zeker geen weekje vakantie, want die opnames waren best vermoeiend”, klinkt het.

“Het moeilijkste voor ons was om de andere deelnemers te beoordelen. Als wij op vakantie gaan of ergens gaan eten, doen we dat immers om te genieten en niet om kritisch te zijn. Die rol lag ons dus wat minder, maar het maakt natuurlijk ook deel uit van het programma.”

Zelf benieuwd

Hoe hard kijken zij uit naar hun tv-optreden? “We moesten onze deelname strikt geheimhouden bij familie en vrienden. We maakten wel een Whatsapp-groepje met de andere kandidaten, waarin we nu volop naar volgende week toeleven. Wij willen sowieso contact blijven houden met elkaar en misschien keren we wel nog eens terug voor een weekendje in die andere B&B’s”, reageert Sandrine.

“Ook voor ons is het bang afwachten hoe we zullen overkomen en hoe de zaak in beeld wordt gebracht, want meer dan de trailer hebben wij ook nog niet gezien. In ieder geval hebben we onszelf willen tonen zoals we echt zijn. We zijn zelf heel benieuwd naar het resultaat!”