B&B Pastorie Caeneghem volgende week in ‘Met vier in bed’

Na eerder B&B De Knokmolen in Ruiselede zijn er straks opnieuw streekgenoten te zien in ‘Met vier in bed’ op VTM. Stijn Verhalle en Tine Vandamme, die sinds 2018 Pastorie Caeneghem runnen in de Tieltse deelgemeente Kanegem, komen op dinsdag 29 augustus aan bod in het programma.

“Het was een heel fijne ervaring, maar de opnames waren best wel intensief”, blikt Stijn terug. Hij en zijn vrouw Tine schreven zich in voor het programma nadat ze in het voorjaar een oproep via Toerisme Vlaanderen zagen.

Pittig

“We wisten niet wat te verwachten, maar we kwamen terecht in een aangename, diverse groep en de sfeer zal eigenlijk meteen goed. Al was het ook wel pittig. De opnames vonden in de laatste week van juni plaats en dan zaten we haast van maandagochtend tot vrijdagavond tussen de camera’s.”

“En dat was toch wel wat wennen. Zonder camera’s ging het er wel wat losser aan toe. En op die momenten leerden we elkaar eigenlijk nog het best kennen.”

(lees verder onder de foto)

© VTM

Volgens de tuinarchitect vielen het historische pand (het statige herenhuis in het hart van Kanegem dateert uit 1897) en de tuin goed in de smaak bij de medekandidaten.

“Het idyllische karakter van het gebouw en de tuin met zwemvijver zijn, denk ik, onze grootste troeven. Al hebben we omgekeerd dankzij het programma zelf ook andere mooie B&B’s in de regio ontdekt. Zo zijn Tine en ik onlangs nog gaan ontbijten bij B&B Kooon van Jelle (Wallays) en Vé in Staden.”