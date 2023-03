Bart Tommelein, in tranen door verlies kleinkind, wil steun aan vzw Boven De Wolken fiscaal aftrekbaar maken

Donderdagavond was burgemeester van Oostende Bart Tommelein te gast bij De Tafel van Vier. Daar nam hij het op voor de vzw Boven De Wolken dat stilgeboren kinderen fotografeert.

Onze krant bracht twee weken geleden het nieuws dat de vzw Boven De Wolken een bijzondere mijlpaal haalde. Sinds het ontstaan hebben ze al 5.000 stilgeboren kinderen of zogenaamde sterrenkindjes gefotografeerd. Voor veel ouders, familie en vrienden bracht dat troost in een bijzonder zware tijd.

De vzw ontstond zeven jaar geleden door Sharon Geirnaert en Anneleen Fransen. Die laatste was op donderdag 2 maart te gast in De Tafel van Vier op Play4. “Als fotograaf geef je erkenning voor hun kindje, wat veel ouders appreciëren”, aldus Anneleen. “Vaak zijn ze de enige die de ouders proficiat wenst, terwijl ze ook trots zijn op hun kindje.”

Kleinkind

Daar was ze geflankeerd door de Oostendse burgemeester Bart Tommelein, in wiens thuisstad er eerder al een grootse actie werd opgezet om de vzw te ondersteunen. “Ik kende hen al en had veel respect voor hun werk”, aldus Tommelein. “Op een gegeven moment kreeg ik een telefoon van mijn dochter Astrid, bij wiens kindje complicaties optraden. Het kindje, Jeanne, werd stilgeboren en Boven De Wolken heeft daar fantastisch werk geleverd, voor haar, mijn schoonzoon en de hele familie.” Het verhaal raakte de burgemeester duidelijk heel diep, ook al omdat hij ook vroeger in dezelfde situatie terecht kwam.

(lees verder onder de video)

Hij onderstreepte in de show het belang van een vzw als Boven De Wolken, dat in het verleden al meerdere acties op poten zette om hun voortbestaan te garanderen. Ze krijgen immers geen subsidies, maar ze zijn vooral afhankelijk van giften. “Het moet structureel ondersteund worden”, gaf de burgemeester mee. “Subsidiëren is één mogelijkheid, maar we zijn nu ook aan het bekijken of we het fiscaal aftrekbaar kunnen maken.”