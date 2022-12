Bart en Ellen in ‘Het Hoge Noorden’: “Villa Fregn is onze passie”

In het nieuwe seizoen van ‘Het Hoge Noorden’ duiken ook Bart Claeys en Ellen Vantorre uit Brugge op. Het koppel verhuisde in de zomer van ‘21 met hun kinderen Ilena en Vidar naar Noorwegen. Vlak voor de kerstvakantie namen ze er een nieuwe start als hoteluitbaters.

Bart en Ellen verhuisden in ‘21 met heel hun hebben en houden naar Noorwegen om er samen met een ander Vlaams koppel de Rondane River Lodge uit te baten, een gemoedelijk hotelletje met een tiental blokhutten aan de oevers van de Vulua-rivier.

Nieuwe start

Vlak voor de kerstvakantie namen ze een nieuwe start op zo’n vier uur rijden van Rondane. “Het was dag en nacht werken om in Rondane onze grote droom te realiseren, maar met ons vieren hebben we de lodge doen groeien en bloeien. Anderzijds bleven Ellen en ik toch een beetje op onze honger zitten. Want onze Noorse droom kwam er eigenlijk op neer dat we met ons tweetjes ons eigen verhaal wilden schrijven”, zegt Bart.

En dus scheidden onlangs hun wegen met Karin en Benjamin. “We komen nog altijd goed met hen overeen, maar na het hoogseizoen besloten Ellen en ik de pagina Rondane om te slaan en nieuwe horizonten op te zoeken. Terug naar onze eerste liefde: destijds hadden we onze zinnen al op Villa Fregn gezet. We stonden klaar met een bod, toen door corona de grenzen plots dichtgingen”, aldus Bart.

Maar er kwam dus een herkansing, en Bart en Ellen hapten toe. Villa Fregn is een intiem boetiekhotel in Skaret, op een steenworp van de Zweedse grens. “Letterlijk in de middle of nowhere. Het dorpje telt amper tien inwoners”, lacht Bart. “Vanmorgen zijn we hier opnieuw wakker geworden met een dik pak sneeuw. De streek is nog vrij onontgonnen, de natuur ongerept. Maar al wat nodig is om de mensen een onvergetelijke vakantie te bieden, is hier voorhanden.”

Winteractiviteiten

Bart en Ellen bieden in Villa Fregn een hele waaier winteractiviteiten aan, van huskysleetochten over alpineskiën tot een heuse Noorse wellness. “Onze gasten kunnen in de dampende hottub genieten van het adembenemende uitzicht, en er is ook een panoramische sauna. Houtgestookt”, aldus Bart.

“Maar ook ‘s zomers valt hier heel wat te beleven: je kan dan aan canyoning doen of gaan mountainbiken in de bergen, packraften in een opblaasbare kajak, bruine beren spotten… We kregen al een bonte mix van mensen over de vloer; van het doorsnee Vlaams gezinnetje tot verliefde koppeltjes. Allemaal zijn ze op zoek naar authenticiteit.”

De gasten krijgen er eland, hert of bergforel op het bord. “We willen onze gasten dat warme gevoel geven van thuis”, aldus Bart. Ondertussen is het Brugse gezin zelf al goed ingeburgerd in Noorwegen. “Ik voel mij half Noors, half Vlaams”, zegt Bart, “maar stel dezelfde vraag aan onze dochter Ilena en je krijgt allicht een ander antwoord. Zij voelt zich echt al op en top Noorse.”

Tradities

Tijdens de kerstvakantie was Villa Fregn volzet. “De Noren koesteren tradities: de kerstgekte begint hier eind november al.” Scandinavië zit post-corona toeristisch in de lift, meent Bart. Hij spreekt zelfs van een heuse Hoge Noorden-hype. “Steeds meer mensen kiezen voor rust en natuur, weg van het massatoerisme. Voor de schoonheid van Scandinavië, met zijn uitgestrekte natuur en afgelegen plekjes.”

“Dus nee, we hebben nog geen seconde spijt gehad van deze nieuwe stap. Rondane is een uitstekende leerschool geweest en we kunnen er terugblikken op een mooi avontuur. Maar in het leven moet je nu eenmaal keuzes maken”, besluit Bart.