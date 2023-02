Balletdanser Senna in The Greatest Dancer op één: “De cirkel is nu rond”

Senna Dewulf (19) volgde al les aan prestigieuze balletscholen in Antwerpen, Sint-Petersburg en Den Haag, maar op zaterdag 11 februari duikt hij voor het eerst ook op televisie op. Hij waagt zijn kans in The Greatest Dancer van Vlaanderen op Eén, met hulp van choreograaf Davy Desloovere.

Senna was amper tien jaar toen hij zijn eerste danspassen zette. “Dat gebeurde in de hiphoplessen in het Life Danscenter”, zegt hij. “Leraar Davy Desloovere raadde me toen aan om ook balletlessen te volgen, zodat ik voldoende technische ervaring zou opdoen”, vertelt hij. “Die lessen waren voor veel jongens de hel, maar ik trok me dat allemaal niet zo aan. Al was het voor Davy toch schrikken toen ik jaren later vertelde dat ik naar de Koninklijke Balletschool in Antwerpen zou gaan. Ze dachten eerst nog dat het een bevlieging was, maar dankzij hen heb ik echt mijn passie voor ballet leren kennen.”

Na Antwerpen kreeg Senna in 2019 de kans om een zomerstage aan de Vaganova Ballet Academey in Sint-Petersburg te volgen. “Dat beviel hen zo erg dat ik er mocht starten. Het is een kans die ik met beide handen heb gegrepen. Helaas kwam corona ertussen en toen het ergste van de pandemie voorbij was en ik er terug ging studeren barstte de oorlog in Oekraïne los. Dat was een behoorlijke mentale opdoffer, maar ik liet mijn hoofd niet hangen. Ondertussen volg ik les aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ik me goed in mijn vel voel, al helpt het ook dat ik er mijn vriendin Ezra heb leren kennen”, knipoogt hij.

Vorig jaar kreeg Senna de vraag of hij wilde deelnemen aan The Greatest Dancer van Vlaanderen. “Ik heb meteen toegehapt”, vertelt hij. “Het is iets wat ik al langer wilde doen, maar door mijn verblijf in het buitenland of door weigering van de school niet kon of mocht doen. Nu zat de timing wel goed en ben ik vol goede moed aan dit tv-avontuur begonnen. Ballet is van oorsprong klassiek, maar ik breng een hedendaagse interpretatie. De bedoeling is om ballet toegankelijker te maken voor een groter publiek.”

Vanop afstand

Senna deed voor zijn choreografie een beroep op Davy. “En daarmee is de cirkel na al die jaren rond”, knipoogt hij. “Davy heeft me geholpen om mijn emoties die ik door de tegenslagen van de voorbije jaren in een dans samen te vatten. Ik heb er echter ook veel goeds geleerd en ook dat komt aan bod. Wie wil weten hoe zich dat naar het scherm zal vertalen zal moeten kijken”, glimlacht Senna. “Het was overigens een leuk weerzien met Davy. Het is zo meegevallen dat ik ook te zien zal zijn in de show van het danscenter in De Leest begin april.”

Spiegel

Wie deelneemt aan The Greatest Dancer moet in een dansstudio voor een spiegel dansen. Wie driekwart van het publiek dat achter de spiegel zit weet te overtuigen, krijgt hen te zien. Daarna moet de danser nog drie coaches weten te overtuigen om naar de volgende ronde door te stoten. Hoe Senna het er van af brengt kan je op zaterdag 11 februari om 20.20 uur op Eén zien.

Senna zelf zal alles vanuit het buitenland volgen. “De opnames dateren al van vorig jaar”, legt hij uit. “Ik reis momenteel door Europa op zoek naar een stageplaats bij een balletgezelschap. Ik reis van Estland over het Franse Biarritz naar Milaan en Polen. Ik wil zo veel mogelijk audities doen, maar ik zal van op afstand zeker ook The Greatest Dancer volgen”, besluit hij.