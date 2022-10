Bakker De Knock is figurant in oorlogsfilm ‘The Last Front’:“Er mocht geen spoor zijn van elektriciteit…”

Woensdagmorgen stond het centrum van Heule-Watermolen in rep en roer. Een internationale filmploeg was er al in de vroege ochtend neergestreken voor opnames voor de oorlogsfilm The Last Front van Julien Kerknawi. Bakker Lieven De Knock uit Heule-Watermolen mocht ook een figurantenrol in zijn eigen bakkerijtje spelen. “Het was een superbelevenis en ik ben best wel trots.”

De film is het debuut van de jonge Gentse regisseur Julien Kerknawi. Het verhaal speelt zich af in het Vlaanderen van aan het begin van WO I. Het gaat over een Vlaams boerengezin dat moet vluchten voor de oorlog: het verhaal van de gewone mens en de strijd om te overleven. Bij de acteurs spelen onder meer van Vlaamse zijde ook Koen De Bouw en Emma Moortgat mee. Iain Glen en Emma Moortgat waren er woensdag bij, Koen de Bouw niet. Er werd recent ook gefilmd in het Kluisbos, in Lier en Damme.

Uiteraard zocht men naar decors die passen in de tijd van meer dan 100 jaar geleden. De bakkerij De Knock ademt die sfeer nog uit, bestond in die tijd ook al, maar is natuurlijk gerenoveerd. Bakker Lieven, die de vierde generatie vormt in de bakkersfamilie: “Er moesten dus heel wat aanpassingen gebeuren om het interieur er weer te doen uitzien zoals vroeger. Zo is daags voordien een ploeg decorbouwers aan de slag gegaan. De nieuwe toonbank vervangen door een ouderwetse en er kwam een oude weegschaal. Alle verlichting werd zelfs verwijderd want er mocht geen spoor zijn van elektriciteit…”

Tontekapel

Woensdag kon de bakkerij uiteraard niet opengaan maar Lieven moest wel aan de slag om de hele ploeg te bevoorraden en er moest vanzelfsprekend ook brood te zien zijn. Ouders die hun kinderen naar de nabij lagere school brachten, keken ook vreemd op. Directeur Jo Vermeulen ving hen op en leidde hen langs een andere ingang naar de school.

Na de opnames in de bakkerij trok de filmcrew ook nog naar de het stadhuis. Vrijdag 7 oktober zal er ook in het Begijnhof en in de Tontekapel te Kooigem gefilmd worden.