‘Bake Off Vlaanderen’ gaat de koelkast in

De zender Play4 trekt de stekker uit ‘Bake Off Vlaanderen’ en ‘Junior Bake Off’. Presentator Wim Opbrouck kijkt evenwel tevreden terug op het parcours dat het programma heeft afgelegd.

Maar liefst acht seizoenen lang – een eeuwigheid in televisieland – kleurde ‘Bake Off Vlaanderen’ het voorjaar van Play4. De zender kondigt nu evenwel aan dat de baktent gesloten wordt, dus ook die van de spin-off ‘Junior Bake Off Vlaanderen’. Van dat laatste verschijnt er straks nog één al ingeblikt seizoen op antenne. Het programma, dat geïnspireerd was op het hyperpopulaire Britse programma ‘The Great British Bake-Off’ was een instant succes, mede ook dankzij de eigenzinnige presentatie van Wim Opbrouck, die meermaals speels juryleden Herman Van Dender en Regula Ysewijn in de gordijnen joeg.

De presentatie van ‘Junior Bake Off Vlaanderen’ lag in handen van Jeroom Snelders, met de deskundige jurering van Regula Ysewijn en Dominique Persoone. © Play4

Opvallend: ‘Bake Off Vlaanderen’ kende heel wat opmerkelijke kandidaten, zoals Sylvia Konior, maar kon geen West-Vlaamse winnaar afleveren. Niettemin vielen er heel wat succesverhalen te rapen bij de kandidaten die deelnamen en het vaak tot de finale schopten. Meer geluk hadden we in ‘Junior Bake Off Vlaanderen’, een spin-off die vanaf 2020 op antenne ging. De presentatie lag daar in de handen van Jeroom, met als juryleden Regula Ysewijn en chocolatier Dominique Persoone. In dat eerste seizoen won Cato Isselée uit Waardamme bij Oostkamp. In 2022 won Iben Messiaen uit Oostende. Vorig jaar won Emilie Vyncke uit Harelbeke. Bij de kerstspecials was er ook geen West-Vlaams succes. Die eenmalige afleveringen werden gewonnen door respectievelijk Jeroom, Jani Kazaltzis, Natalia, Petra De Sutter, Fien Germijns en James Cooke.

Emilie Vyncke uit Harelbeke won de vorige ‘Junior Bake Off Vlaanderen’. © Play4

Hoewel de zender er de stekker uit trekt, blikken ze tevreden terug. “Het waren allebei unieke programma’s dankzij de flamboyante presentatoren, eigenzinnige jury’s, fantastische kandidaten en alle mensen achter de schermen”, klinkt het bij Play. “Zij maakten allen tezamen van ‘Bake Off Vlaanderen’ en ‘Junior Bake Off Vlaanderen’ unieke televisieprogramma’s, en dat verdient alle lof. Ook in het buitenland werd met grote ogen gekeken naar de originele beeldvorming en eigenzinnige humor waarmee deze programma’s bij ons werden gemaakt.” Hoewel de programma’s nog goeie cijfers konden voorleggen, was het net onvoldoende om nog verdere seizoenen te garanderen. “Door het veranderende kijkgedrag zijn wij genoodzaakt om andere keuzes te maken”, klinkt het. “Bij Play zetten we meer dan ooit in op de keuzekijker, en die blijkt de weg naar het fantastische ‘Bake Off’-universum moeilijker te vinden.”

Het programma was alleen al de moeite voor de bij momenten hilarische interventies van Wim. © Play4

Ook voor presentator Wim Opbrouck is het niet zo’n fijn nieuws. De productie lag in handen van Free Kings, waar hij ook bij betrokken is. “Ik heb met dit programma alles bereikt wat ik kon bereiken”, klinkt het in een reactie. “Acht seizoenen lang mocht ik de meest waanzinnige introducties maken en heerlijk dollen met de jury en de bakkers. In 2018 ontving ik hiervoor zelfs de publieksprijs bij de Grote Prijs Martine Tanghe voor ‘uitmuntendheid in de Nederlandse taal’. Die wordt ieder jaar uitgereikt aan een mediapersoonlijkheid ‘van wie het taalgebruik getuigt van een uitstekende taalbeheersing en een grote creativiteit’. Quod erat demonstrandum . Grote dank aan iedereen die hieraan meewerkte. Op naar nieuwe horizonten!”