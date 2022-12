Ayco David speelt mee in een reclamespotje voor De Nachtwacht: “Later wil ik Hollywoodster worden”

Voor de zevenjarige Ayco David gaat een droom in vervulling. Ze speelt graag toneel en droomt van een carrière als actrice en dat het liefst in Hollywood. Ayco waagde recent haar kans tijdens een casting voor een reclamespotje van De Nachtwacht en ze werd uitgekozen als tegenspeelster van actrice Keelin. Het reclamespotje is sinds kort te zien op internet.

Ayco (7) is de oudste dochter van Marianne Van Eecke en Tom David. Samen met zus Max (5) wonen ze in Vlamertinge. Het begon allemaal toen mama Marianne een oproep zag passeren op Facebook. “Ze zochten kinderen om mee te spelen in een reclamespotje voor een nieuw product van De Nachtwacht en ze deden de casting van de kinderen via een wedstrijd”, begint Marianne te vertellen.

“Ayco is 8 jaar, maar zegt al heel lang dat ze wil toneelspelen. Ze is nu leerlinge in de woordklas van de kunstacademie van Poperinge en doet dit heel graag. Daarnaast zijn mijn dochters grote fans van De Nachtwacht en kennen ze zowat elke aflevering en elke monoloog uit het hoofd. Ik zag de oproep passeren van Studio 100 en vond dit iets voor mijn dochters.”

“We moesten een raadsel oplossen en het antwoord in een filmpje gieten”, vertelt Ayco. “We deden ons best om er iets origineels van te maken zodat het filmpje meteen zou opvallen. In de tuin maakten we zelfs een decor. We creëerden een filmpje voor zowel mijn zus, als voor mij, maar het filmpje van mijn zus heeft het niet gehaald. Ik was heel blij dat ik geselecteerd werd. We kregen het script doorgestuurd en ik moest een stukje tekst instuderen. Maar ik had dat nog al gedaan voor een optreden in de kunstacademie, dus dat ging goed. De opnames vonden plaats op 10 oktober in de studio’s van Studio 100 in Schelle.”

“Ik speel mee in een reclamespotje voor een nieuw boek van De Nachtwacht. Ik ben te zien in het filmpje met Keelin. Voor de filmpjes met de andere hoofdrolspelers Wilko en Vladimir, werden anderen kinderen geselecteerd. Het was heel leuk om dit eens mee te maken. We hebben het stukje zeker tien keer gespeeld en ik mocht iedereen ontmoeten. Ik kreeg ook een handtekening van de acteurs en we mochten een foto nemen met hen. Toen ik klaar was met de opnames vroegen ze plots of ik ook nog even wilde meespelen in een reclamespotje van een nieuw boek van K3. Daar waren de meisjes van K3 helaas niet bij en we hebben het filmpje ook nog niet gezien.”

Toekomst

Ayco David loopt school in Sint-Benedictus in Poperinge. “De dag na de opnames heb ik mijn foto met de acteurs meegenomen naar de klas en getoond aan mijn klasgenoten. Ondertussen staat het reclamespotje online en hebben al veel kinderen het filmpje gezien. Ik word er veel op aangesproken. In de toekomst zou ik nog wel graag eens meespelen in zoiets. Later wil ik actrice of Hollywoodster worden. Als dat niet lukt, dan graag juf van het peuter of kleuter”, besluit Ayco.

(Carmen Boeraeve)