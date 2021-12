Avontuur van Italiaanse ecolodges van Kristof en Charline te zien op tv

Op maandag 6 december maakt de kijker in ‘Ik Vertrek uit Vlaanderen’ op VTM 2 kennis met de familie Ghyselinck uit Rekkem. Zij verhuisden begin dit jaar naar Italië met hun kinderen. Een radicale switch in hun leven. “En die was nodig. Anders gingen we er aan onderdoor.”

Architecte Charline (43) en vastgoedontwikkelaar Kristof (45) delen naast een passie voor bakstenen ook een grand amore voor la dolce Italia. In België had de familie een mooi leven, met een bouwbedrijf en een ruime, moderne droomwoning waar ze samenwonen met zoon Jack (6), dochter Tess (10) en puppy Blue. Toch besloten ze een jaar geleden om hun hele hebben en houden naar Italië te verkassen. Het originele plan van het bouwen van een buitenverblijf veranderde gaandeweg naar het bouwen en verhuren van zogenaamde Eco Design Shelters.”

“Dat was eigenlijk al lang een droom van ons”, aldus Kristof. “We hadden al een paar jaar dat idee in ons hoofd. Alles kwam vorig jaar in een stroomversnelling.”

De twee maken er immers geen geheim van dat ze steeds meer naast elkaar leefden en dat het werk te veel werd. “Ik stevende af op een burn-out”, weet Charline. “Ik had genoeg van die rush. Kristof heeft dan een aantal zaken uit handen genomen en dat scheelde. Onze relatie leed daar heel sterk onder. Er zat een drastische ommezwaai aan te komen. En die hebben we zelf in handen genomen. Die Italiaanse droom is onze reddingsboei gebleken.”

“Voor wat mijn vrouw deed in het bedrijf, moest ik twéé man aanwerven.” (foto VTM)

Kristof knikt. “Voor haar takenpakket heb ik twéé mensen moeten aanvaarden. Ze zat van 6 uur ’s morgens op kantoor en ’s avonds om 18 uur zat ze er nog. Dat was niet haalbaar. Het is niet makkelijk geweest, maar we hebben uiteindelijk volop voor elkaar en onze droom gekozen. Ook de kinderen stonden achter ons.”

“Voor de kinderen was het niet makkelijk”, weet Charline. “Zeker voor de oudste die aan het middelbaar begon. Maar ze doen heel hard hun best en zetten echt grote stappen. Ook de leerkrachten zijn onder de indruk van de evolutie in de taal, de motivatie en het enthousiasme. Voor ons is het vooral belangrijk dat ze zich ook sociaal kunnen ontwikkelen en een vriendenkring kunnen opbouwen.”

De familie heeft plannen om nog meer lodges te plaatsen. (foto VTM)

Momenteel reist Kristof op en af. “Dat is niet altijd even simpel. Mijn vrouw en ik geven elkaar zo wel de nodige tijd en ruimte, maar de kinderen missen is lastig. Bedoeling is op termijn dat mijn bedrijf in België perfect gerund kan worden, zonder mijn aanwezigheid.”

Een dergelijk buitenlands project op poten zetten in volle coronacrisis, is al evenmin een sinecure. “De toeristische sector krijgt ook hier stevige klappen, ja”, aldus Charline. “Maar vorige zomer hadden we klanten van over de hele wereld en dat heeft ons aangenaam verrast. Heel raar, maar wel tof: ook veel Italianen vonden de weg naar ons. Zij denken ook zeer ecologisch, dus kunnen zich helemaal vinden in ons verhaal. Zij houden ervan om die connectie met de natuur op te zoeken, wat wij hier erg nastreven. We hopen de komende periode nog meer naambekendheid te verwerven. We zijn hier ook niet zomaar aan begonnen. We hebben ons heel goed voorbereid, zelfs een speciale cursus gevolgd. De weg ernaartoe was minstens even belangrijk als de bestemming. Mentaal zaten we hier overigens al eventjes. Het contact met het thuisfront verloopt goed, veelal digitaal zoals de meesten het afgelopen jaar.”

Plannen

Het koppel zit niet stil. “Met Herborama wil ik een project op poten zetten waarbij de kruiden- en moestuin centraal staat, gekoppeld aan meditatie en spiritueel welzijn. Daar wil ik mij de komende periode echt in verdiepen.”

Kristof reist op en af naar Italië. “Het misssen van de kinderen is het moeilijkste.” (foto VTM)

Naast de huidige lodges spelen ze ook met het idee om een ruïne helemaal om te vormen tot een unieke logeerplek waar gasten helemaal kunnen ontkoppelen. Tegen Pasen willen ze nog extra lodges openen tussen de olijfgaarden en de twee willen ook hun eigen stekje bouwen, zodat ze de ecolodge waar ze wonen kunnen ombouwen tot drie appartementen en een workshopruimte.

Heel wat plannen dus, maar dreigt het koppel daarmee niet in de val van weleer te trappen? “We zijn er ons heel erg bewust van”, aldus Charline. “We zijn het gewoon om met stress om te gaan, maar hebben nog meer dan vroeger de gewoonte om ons terug te trekken.”

“Het zit soms in de kleine dingen”, weet Kristof. “Ik heb vanmorgen de kinderen naar school gebracht en ben gestopt voor een koffie. Instant happiness is dat. Als ik in België ben, probeer ik dat ook iets vaker te doen. Even stoppen voor pakweg een koffie. Die vijf minuten die je daarvoor uittrekt, is al een heel verschil. In het ideale scenario vinden de mensen ons ook in de winter, om op een nog trager ritme in de natuur te leven.”

