Avant-première van fictiereeks ‘Onder Vuur’ in Oostende

Een volle bioscoopzaal was donderdag, in aanwezigheid van de cast en crew, getuige van de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen van de fictiereeks Onder Vuur. Daarin enkele nieuwe gezichten waaronder Oostendenaar Guga Baùl, en een grotere rol voor die andere Oostendenaar: Sebastien Dewaele.

De Vlaamse fictiereeks ‘Onder Vuur’, waarin de acteurs met West-Vlaamse tongval spreken, is aan het tweede seizoen toe. De eerste twee afleveringen werden donderdagavond getoond in Kinepolis Oostende. Die oogden iets minder spectaculair dan de eerste twee afleveringen van het eerste seizoen, maar focust vooral op de mensen achter de brandweermannen en -vrouwen. Al mogen we volgens acteur Louis Talpe nog best wel spectaculaire interventies verwachten.

Net als tijdens het eerste seizoen, wordt ook nu weer het voortbestaan van de kazerne Post Oosteroever bedreigd. De komst van een nieuw windmolenpark leidt tot aanhoudende rellen bij de vissersgemeenschap in Oostende. Daardoor komt Post Oosteroever ongewild in de vuurlinie te staan. Guga Baùl speelt brandweerman van Post Centraal. Tijdens de eerste aflevering mag de Oostendenaar al meteen in actie komen en dan hebben we het niet alleen over het bestrijden van branden.

Tijdens het eerste seizoen maakte die andere Oostendenaar Sebastien Dewaele al zijn opwachting, maar in het tweede seizoen krijgt hij een grotere rol toegedeeld. Hij speelt de burgemeester van de badstad. Sam Louwyck, nog een Oostendenaar notabene, neemt zijn vertrouwde rol als Patrick Sinnaeve terug op. Al mag hij deze keer wat meer in actie komen in vergelijking met het vorige seizoen.