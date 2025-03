Asteria Expeditions trok met Eric Goens naar Antarctica

In Kinepolis in Antwerpen ging op donderdag 27 februari de documentairefilm 2050 in première. 2050 is het nieuwe project van Eric Goens, bekend van onder meer Het Huis en Het Conclaaf, waarmee hij de klimaatverandering op Antarctica in beeld brengt.

Bij die première was ook een team van het Brugse reisbureau Reizen Van Renterghem aanwezig en dat is niet toevallig. “Ik ken Eric Goens al enkele jaren vanwege samenwerking aan enkele projecten. Toen hij vertelde dat hij een reportage zou draaien op de Zuidpool, zei ik hem dat hij ook het deel van Antarctica waar De Belgische poolreiziger Adrien de Gerlache alles ontdekt heeft, zou moeten bezoeken”, zegt Annick Desmet van Reizen Van Renterghem. “Met onze afdeling Asteria Expeditions organiseren wij al meer dan twintig jaar poolexpedities waarbij we een volledig schip charteren voor onze klanten. Nadat Goens en zijn ploeg eerst een maand op de wetenschappelijke basis Prinses Elisabeth hadden verbleven, zijn ze dan mee geweest met ons om het zogenaamde Antarctische schiereiland, ook wel de Gerlache-straat genoemd, te ontdekken. Dus een deel van de adembenemende scènes van het Antarctische landschap die in de film te zien zijn, werden gefilmd tijdens onze expeditiecruise in februari 2024.”

Kracht van de natuur

“We nemen tijdens die poolreizen overigens altijd een van de vijf kleinkinderen van Adrien de Gerlache mee aan boord, en vertellen dan ook heel het verhaal van de ontdekkingen en de Belgische wetenschappelijke basissen”, gaat Annick Desmet verder. “Bij deze reis was Hélène de Gerlache mee. Ook haar vader was destijds actief op Antarctica, waar hij in 1958 de Koning Boudewijn-basis bouwde. Wat het meest bijblijft van zo’n poolreis? De grootsheid en kracht en pracht van de natuur. En die komt in de film van Eric Goens – die ook wel een positief verhaal is, want als we allemaal samenwerken kunnen we de klimaatverandering indammen – heel mooi in beeld. Echt een aanrader!”