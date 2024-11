Arnout Hauben eindigt zijn reis ‘dwars door de lage landen’ in de Westhoek

In de laatste aflevering van ‘Dwars door de lage landen’ op maandag 25 november komt programmamaker Arnout Hauben in de Westhoek terecht, waar het oorlogsverleden nooit veraf is.

Op dag 32 van het bekroonde televisieprogramma ‘Dwars door de lage landen’ komt Arnout Hauben steeds dichter bij zijn eindpunt: De Panne. Vanuit het Noord-Nederlandse Lauwersoog doorkruist hij immers Nederland en België. Dat doet hij samen met cameraman Philippe Niclaes en geluidsman Ruben Callens uit Brugge.

Eerste stop is de befaamde Barakken in Menen, waar hij het met enkele lokale mensen heeft over het smokkelverleden. Van daaruit gaat het naar Wervik, waar hij bij een tabaksboer terecht komt. Hij is één van de laatste telers in de streek.

De volgende dag houden ze halt in Hollebeke, waar het oorlogsverleden nooit veraf is. Niet enkel de begraafplaatsen herinneren aan die donkere periode, ook op het golfterrein van De Palingbeek zijn de sporen van de frontlinie nog duidelijk zichtbaar. Daar maken ze kennis met Ben Hooper, de Engelstalige medewerker die het gras groen houdt. “Je kunt de omvang van de Wereldoorlog en het aantal slachtoffers nog altijd niet vatten”, weet hij.

Cordoba

Via Wulvergem en de Kemmelberg komen ze uit bij Kemmel. Daar houden ze halt in een café, om van daaruit naar Loker te stappen. Daar ontmoeten ze een boer die tarwe aan het zaaien is. In de jaren tachtig is zijn vader overleden toen zijn tractor een obus raakte. Er werd een boom geplant ter nagedachtenis. De man was zeven toen het gebeurde, en het raakt hem nog altijd. Slapen doen ze in camping De Nachtegaal.

De dag nadien stappen ze onder de Cordoba door, om er ook een ritje op te maken. Via het Hellegatbos komen ze uit in Westouter, waar ze op de grens met Frankrijk een Duitse beeldhouwer en zwerver ontmoeten. Tenslotte houden ze een stop in bij de Sint-Sixtusabijd voor een frisse West-Vleteren.

Op de laatste dag passeren ze Haringe en Houtem, om in Adinkerke uit te komen. Daar houden ze halt in café Au Retour De La Chasse. De laatste kilometers doen ze dat met een frisse, zelfgemaakte picon, en een kom soep. Via het natuurreservaat De Westhoek komen ze tenslotte uit op het strand van De Panne, het einddoel.

Volgende week staat er nog een compilatie-aflevering gepland.

Het huis

Fans van Hauben hoeven niet meteen te treuren. Op dinsdag 26 november is hij ook te zien in Het Huis bij Eric Goens. Daar praat hij onder meer over een de woeligste momenten in zijn professioneel leven. Na een carrière van twaalf jaar bij Woestijnvis besloot Arnout toen de deur achter zich toe te trekken, omdat hij voor de openbare omroep wou blijven werken. Hij richtte toen zijn eigen productiehuis De Chinezen op in 2011, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. “Woestijnvis ging de commerciële zender VIER lanceren, maar ik voelde me daar niet goed bij en nam ontslag. Ik heb toen heel veel mensen teleurgesteld en heb daardoor zelfs een week niet thuis geslapen”, bekent hij. “Dat was een zeer stormachtige periode uit mijn leven.”