Arno verkoopt gesigneerde foto Amy Winehouse in ‘Het Beste Bod’: “De cirkel is rond voor mij”

Dinsdagavond was Arno Verhelst (22) te zien op Play4. De jongeman uit Langemark stelde een waardevol item voor in ‘Het Beste Bod’. “Ik had al een tijdje een gesigneerde foto van Amy Winehouse in mijn bezit en wou daar een mooie daad mee verrichten.”

Enkele jaren geleden kocht Arno het portret van de zangeres via een online veiling aan. “Ik ben al jaren een grote fan van Amy. Ze heeft in haar korte leven zoveel gepresteerd, maar is jammer genoeg door een drugsverslaving op veel te vroege leeftijd gestorven. De artieste is namelijk lid van Club 27 (een groep beloftevolle artiesten die op 27-jarige leeftijd stierf, red.). Ik wou dat Amy al die jaren geleden de hulp had gekregen die ze verdiende. Drugsverslaving is een verscholen problematiek in onze samenleving en we moeten dat taboe doorbreken”, vertelt Arno.

“Haar foto steunt nu de hulporganisatie die haar naam draagt”

Maar Arno is niet zomaar fan van Amy Winehouse. Hij voelt ook een persoonlijke band met de zangeres. “Drie jaar geleden stierf mijn broer, Frederic Verhelst, onverwacht na een avondje stappen met zijn vrienden. Door een slag van een verre kennis viel mijn broer op zijn achterhoofd en kwam te overlijden. Frederic was toen 28 jaar, ook hij is dus op een veel te vroege leeftijd van ons heengegaan.”

Troost

In de maanden na het tragische verlies betekenden de liedjes van Amy veel voor Arno. “De teksten van Amy getuigen van moed, waardoor ik steun en doorzettingsvermogen haalde uit haar muziek. De dood van mijn broer is een heel moeilijke periode, de rouwverwerking is een lang proces. Ik heb me dan ook vaak alleen gevoeld. De liedjes van Amy en de mooie boodschappen brachten me op de een of andere manier troost.”

820 euro

Arno vertelt zijn verhaal verder: “Ik vond het jammer dat de foto van Amy gewoon bij mij thuis lag. Ik vond dat ik er opnieuw betekenis aan moest geven, dat ik Amy terug in een positief daglicht moest brengen. Zij heeft die foto in haar handen gehad, dat voelt echt speciaal aan. Zo kwam ik bij het Play4-programma, Het Beste Bod, terecht. Daar heb ik mijn kans gegrepen om iets terug te doen voor de artieste. Ik verkocht haar portret aan Paul De Grande voor 820 euro. Die mens heeft kennis van zaken. Ik weet dan ook zeker dat het portret bij hem in goede handen is.” Maar Arno stak het geld niet in eigen zakken. “De opbrengst is integraal naar de Amy Winehouse Foundation gestort. Die organisatie onderneemt verschillende initiatieven om drugsverslaafden te helpen en terug in de maatschappij te integreren. De cirkel is zo rond voor mij. Haar eigen foto steunt nu de hulporganisatie met haar naam.”

Frederic Verhelst overleed drie jaar geleden na een nachtje stappen. © gf

“Ik vind het jammer dat we in een maatschappij leven waarin iedereen enkel op zichzelf gefocust is. Er is blijkbaar ook geen plaats voor mensen die niet aan de standaardnormen voldoen. Mensen aan de rand van de samenleving worden vaak als uitschot bekeken. Maar we moeten net elkaar helpen, luisteren naar elkaar en samen aan de wereld bouwen. Ik wil daarom ook in de toekomst financiële steun bieden aan goede doelen en me meer inzetten voor vrijwilligerswerk.”