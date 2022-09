Antiekmarkt Eurometropolis krijgt bezoek van Jacques Vermeire voor VTM-programma ‘Eenmaal, andermaal’: “Leuk dat ze naar Kortrijk afzakken”

Axel Daeseleire (53) en Jacques Vermeire (70) gaan een nieuw seizoen van ‘Eenmaal Andermaal’ maken. In het antiekprogramma kopen de twee bekende Vlamingen spullen om die met een zo groot mogelijke winst door te verkopen op een veiling. Ook de antiekmarkt Eurometropolis te Pottelberg wordt volgende week door hen bezocht. Met een startkapitaal van 750 euro schuimen ze de brocante en antiek af op zoek naar unieke stukken. De opbrengst gaat integraal naar een goed doel.

Pedro Denaer (50) organiseert samen met zijn vrouw Bowie (35) onder meer de déballage te Pottelberg op woensdag (van 9 uur tot 12.30 uur) en zondag (van 7.30 uur tot 12.30 uur) ter hoogte van de Brico Plan-It. Op zondag mogen ook particulieren een standplaats innemen. Pas bij het belsignaal mogen de marktkramers hun materiaal uitzetten tot de bel om 12 uur het einde inluidt. Tegen 12.30 uur gaat een derde belsignaal en moet het plein volledig vrij zijn.

Shortmarkets

Terwijl zijn vrouw voornamelijk instaat voor het onlineverhaal, gaat Pedro flyeren om de Eurometropolis kenbaar te maken. Zelfs tot in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Zo wandelde hij met zijn flyers afgelopen zaterdag 18 kilometer in Rijsel. Intussen bouwden ze een mooi netwerk op van brocante-, vintage- en antiekhandelaars die soms meer dan 300 kilometer rijden om een standplaats te hebben op hun antiekmarkt.

“We kiezen voor shortmarkets van slechts enkele uren. Dat is de kracht van ons systeem. Het zijn markten waar het volk voornamelijk in de eerste uren op schattenjacht gaat. Naar het einde toe dolen er vooral nog enkele goudzoekers”, lacht Pedro. Voornamelijk mensen die in het circuit zitten – zoals collectioneurs, handelaars en afgevaardigden – schuimen de markten af op zoek naar een investering. Pedro organiseert Eurometropolis al vijf jaar op de site van de Pottelberg. “Meneer Despriet (eigenaar van handelscentrum Pottelberg) wil dat we het rustig uitbouwen tot een kwalitatieve markt, geen drukke rommelmarkt. Zo’n concept trekt ook volk aan en brengt meer leven op de site”, vertelt Pedro.

De komst van BV’s Axel Daeseleire en Jacques Vermeire volgende week doen Pedro niet veel. “Goh ja, BV’s, ze moeten zij ook naar het toilet (lacht). Ik doe niets speciaals of anders omdat zij langskomen. Wij hebben nog BV’s die langskomen op onze markt, maar wel leuk dat ze ook nog eens in Kortrijk aanwezig zijn.”