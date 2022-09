Annie (71) uit Kortrijk gaat op zoek naar de liefde in ‘Hotel Romantiek’

Komende zondag start een nieuw seizoen van ‘Hotel Romantiek’. Philippe Geubels, Sven de Leijer en Gloria Monserez trekken samen met 28 vrijgezellen op een achtdaagse reis naar het Turkse Cappadocië. Een van hen is de Kortrijkse Annie (71), die na een huwelijk en een tijdens corona op de klippen gelopen relatie op zoek ging naar een nieuwe vlam.

De streek van de wilde paarden, wonderlijke rotslandschappen en de enige plek ter wereld waar elke ochtend honderden luchtballonnen tegelijk de lucht ingaan. Twee dingen hebben de deelnemers gemeen: ze zijn ouder dan 65 en op zoek naar een nieuwe liefde. Samen doen ze leuke activiteiten waar mogelijk (en hopelijk) de vonk overslaat.

Rugzak vol levensverhalen

Temptation Island voor senioren als het ware, maar dan met een pak minder alcohol en naakt. Alle deelnemers hebben hun grote liefde al eens ontmoet en beginnen aan de reis met een rugzak vol levensverhalen. “Het was heel avontuurlijk en subliem. Once in a lifetime. We hebben ons allemaal weer pubers gevoeld. Het was net alsof ik weer op kamp was met de jeugdbeweging, zo leuk was het”, vertelt Annie.

Spijtig genoeg werd de 13-jarige relatie van Annie op een abrupte manier verbroken tijdens corona. Ervoor had ze een huwelijk van 29 jaar. “Ditmaal dacht ik dat het voor het leven was, ik ging er volledig voor, maar het mocht niet zijn. Toen dacht ik: mocht het programma nog bestaan, dan schrijf ik me zeker in.”

“Ik wou niet bij de pakken blijven zitten, maar opnieuw op zoek gaan naar liefde, ook om mezelf een boost te geven dat ik er nog mag zijn. L’amour à septant ans, ça existe”, zegt Annie. Toen ze de aankondiging hoorde dat er een nieuwe seizoen kwam, heeft ze zich meteen ingeschreven.

“Het was natuurlijk niet evident. Er waren 600 kandidaten, maar er kunnen er maar 28 deelnemen. Tijdens de castingrondes heb ik me dan volledig gesmeten. Toen ik uiteindelijk gekozen werd, sprong ik als een kind. Het was een prachtige ervaring met een heel toffe bende. Ik weet het, het kan niet meer gebeuren, maar het is voor herhaling vatbaar”, lacht Annie.