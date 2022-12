Annemarie en Talitha uit Pittem zijn te zien in ‘Mijn Beste Kerst Ooit’ op VTM: “Kerstdecoratie is mijn passie, maar zelf eten koken doen we nooit met kerst”

In de derde week van ‘Mijn Beste Kerst Ooit’, dat van maandag tot en met donderdag te zien is op VTM, sluiten we af met een internationaal gezelschap. Annemarie van Tilburg uit Egem, die oorspronkelijk van het Nederlandse Noord-Brabant afkomstig is, en schoondochter Talitha Van Meenen uit Oostkamp sloegen de handen in elkaar voor hun beste kerst ooit.

Annemarie van Tilburg (52) is een huisvrouw met een passie voor kerstdecoreren, haar schoondochter Talitha Van Meenen (25) is schoonheidsspecialiste. Samen gaan ze de uitdaging aan om voor een spetterende kerst te zorgen. “Het was ons al een paar keer gevraagd om deel te nemen, maar we dachten steeds: neen, op televisie komen we liever niet. Mensen hebben tegenwoordig op alles kritiek”, vertellen Annemarie en Talitha.

“Maar ik ben een echt kerstmens”, gaat Annemarie verder. “En mijn schoondochter Talitha is erin meegezogen, omdat ik een ‘Christmas inspiration’-pagina heb op Facebook en zij altijd op mijn foto’s staat als mijn model. Zo heeft ook zij de kerstkriebels gekregen.”

Elk jaar ander thema

“Kerst is voor ons gezellig samen zijn, genieten van lekker eten en drinken, kerstverlichting aan, kaarsjes en een leuke kerstfilm met humor. En niet te vergeten: cadeautjes, kerstmarkt, jezelf optutten en een kerstkleedje aantrekken. (lacht) Ja inderdaad, lekker kneuterig hoe wij het leuk vinden. Hohoho!”

“We zijn tijdens de uitzending gewoon onszelf gebleven en hebben gedaan zoals altijd. Met een uitschieter in de kerstdecoratie, omdat dat echt mijn passie is. Ik maak ieder jaar een totaal ander thema. Kerstdecoratie, dat is wat we in de vingers hebben. Of dat denken we zelf toch.”

“We hebben nieuwe recepten leren kennen en nieuwe vriendschappen opgebouwd”

“Zelf eten koken doen we echter nooit met kerst. We gaan uit eten of halen bij onze slager uit Egem de beste hapjes en bij Kiki in Oostkamp heerlijk vers eten. En een spelletje vinden wij altijd leuk. Dat is bij ons steevast traditie.”

Andere culturen leren kennen

“Tijdens ons diner was er meteen een klik met de andere duo’s. Het is een gezellige bende van ellende, allemaal met het hart op de goede plek en met een lach en een traan. Het was dan ook een fantastische ervaring. Echt top om mee te maken. En we hebben er weer heel wat leuke vrienden bij!”

“Ook van de andere koppels hebben we iets opgestoken. We hebben leuke tradities meegenomen van de groep en andere culturen leren kennen. Bovendien hebben we nieuwe recepten leren kennen en natuurlijk nieuwe vriendschappen opgebouwd.” (RV)

‘Mijn Beste Kerst Ooit’, van maandag tot en met donderdag te zien op VTM.