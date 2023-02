Annelien Coorevits waagt zich aan De Slimste Mens

Dat maakte presentator Erik Van Looy dinsdagavond bekend in ‘De Tafel van Vier’.

Een nieuw seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is nog een half jaar veraf, maar dat belet Erik Van Looy niet om de kijkers al warm te maken. Tijdens ‘De Tafel van Vier’ kondigde hij aan dat Annelien Coorevits heeft toegezegd. “Dat is iemand die we al jaren vragen, dus we zijn heel blij”, klonk het.

In 2015 waagde zus Stephanie Coorevits alvast aan een deelname. Na haar avontuur in ‘Over De Oceaan’ is Annelien dus van geen kleintje meer vervaard.

Het is al de tweede kandidaat die bekend gemaakt is. Onlangs vroeg Van Looy nog live tijdens de opnames van ‘De Ideale Wereld’ of sidekick Jade Mintjens wilde deelnemen. Aangezien ze in Kortrijk woont, is het technisch gezien al de tweede West-Vlaamse kandidate die te zien zal zijn dit najaar.