Anne De Baetzelier presenteert weer Tien om te Zien in Westende: “Het blijft kicken, ook na al die jaren”

‘Tien Om Te Zien’, de meest iconische muziekshow van Vlaanderen, strijkt vanaf maandag 23 juli weer neer op de zeedijk van Westende en is vanaf vrijdagavond te zien bij VTM. Presentatoren Anne De Baetzelier, Laura Tesoro, Willy Sommers en Aaron Blommaert verwelkomen opnieuw het kruim van de Vlaamse muziekwereld en krijgen ook enkele internationale toppers over de vloer. “Ze mogen mij elk jaar opnieuw blijven vragen”, zegt anne De Baetzelier in De Zondag.

Na een succesvolle revival in de zomers van 2021 en 2022 lijkt Tien Om Te Zien weer een vaste waarde bij VTM. Dat is niet alleen goed nieuws voor de Vlaamse artiesten zelf, maar ook voor de presentatoren die opnieuw voor een topeditie staan. Anne De Baetzelier, Laura Tesoro, Willy Sommers en Aaron Blommaert verwelkomen in Westende een rist topartiesten om van te watertanden: Metejoor, Pommelien Thijs, CAMILLE, Gustaph, Natalia, Helmut Lotti, Bart Kaëll, Bazart, Niels Destadsbader, Jaap Reesema, … “Ik kijk er enorm naar uit”, zegt Anne De Baetzelier. “En samen met mij heel wat fans én artiesten. Binnen de Vlaamse showbizz kunnen we alleen maar toejuichen dat we nog een seizoen van Tien Om Te Zien mogen maken.”

Er lijkt in ieder geval geen sleet op de formule te komen.

“Tien Om Te Zien is een programma dat heel veel heeft betekend voor de showbizz en dat – voor de revival – al twintig jaar met succes had gelopen. Maar het was een dure productie, en dat is de reden dat het in 2008 werd afgevoerd. Niemand had verwacht dat twee jaar geleden de draad opnieuw opgepikt zou worden. Of dat Willy en ik opnieuw van de partij zouden zijn. Toen we hoorden dat we een jong duo naast ons zouden krijgen, gingen Willy en ik ervan uit dat we de fakkel vorig jaar zouden moeten doorgeven aan Laura en Aaron. Maar nee hoor, wij moesten er weer absoluut bij zijn. En dus gaan we door, al weten we natuurlijk niet hoe lang precies. Maar ze mogen mij blijven vragen om Tien Om Te Zien te presenteren.”

“We hebben met TOTZ al jarenlang een speciaal pact met de weergoden”

Je hebt zoveel ervaring. Is zo’n nieuw seizoen nog spannend voor je?

“Ik word er niet zenuwachtig van, maar het blijft wel kicken, ook na al die jaren. Je staat daar letterlijk voor een mensenmassa. Vroeger stond er wel 15.000 man op de zeedijk in Blankenberge. Afgeladen vol! Toen we in 2021 opnieuw begonnen, moest het nog wat rustiger aan, omwille van corona. Dan mocht er maximaal 5.000 man aanwezig zijn, en hebben we veel mensen moeten weigeren. Vorig jaar stond alweer het dubbele daarvan in Westende. En dit jaar staan we op een nog betere plek, aan De Rotonde in Westende, met nog meer ruimte voor het publiek. Nu maar hopen dat de weergoden ons goed gezind zullen zijn – al ziet er dat voor de eerste twee opnamedagen morgen en overmorgen nog niet zo naar uit. Maar we hebben met Tien Om Te Zien al jarenlang een speciaal pact met de weergoden.”

Wat opvalt aan de line-up voor de eerste twee dagen, zijn de grote namen op de affiche. Elke Vlaamse artiest wil hierbij zijn.

“Absoluut! Maar dat was vroeger ook al zo. In de aanloop naar Tien Om Te Zien brachten artiesten hun nieuwe singles uit, in de hoop zo in de uitzending te geraken. Dat is nu niet anders. Ik hoor dat het programma een ongelooflijke stimulans is om nieuw werk uit te brengen. Heel de showbizz wrijft zich momenteel in de handjes.”

En jij? Heb jij nog andere tv-ambities?

“Niet echt. Tenzij ze met een fantastisch voorstel komen. Maar ik zit er niet meteen op te wachten.”