Anna-Marie (13) is de jongste ster in ‘Chantal’: “Heerlijk, zo’n nukkige tiener mogen spelen”

Ze is je misschien ook opgevallen zondagavond: Emma, de 10-jarige dochter van Chantal, net als de mama niet op haar mondje gevallen. De 13-jarige Anna-Marie Missoul uit Brugge mag in de gloednieuwe Eén-reeks acht afleveringen lang schitteren aan de zijde van Maaike Cafmeyer.

“Binnen de week hoor je van ons, hadden ze ons op de laatste casting gezegd. En dus was dat een hele week lang het eerste wat ik vroeg toen ik ’s avonds thuiskwam van school: Mama, mama, hebben ze al gebeld? Op vrijdag was de moed al een beetje in mijn schoenen gezakt, maar toen hadden ze dus tóch gebeld. Om te zeggen dat ik de rol had”, glundert de jonge Brugse. Anna-Marie Missoul werd volgens haar mama Nadia geselecteerd uit bijna zeshonderd kandidaten. “Ze mag dus best trots zijn op haar rolletje, dat zijn wij als ouders tenslotte ook. Anna-Marie is er tijdens de opnames volledig voor gegaan”, klinkt het.

Geen stress

Helemaal nieuw was de ervaring echter niet: Anna-Marie deed eerder al audities voor The Voice Kids en was ook te zien in Kinderklap, een van de rubrieken in Iedereen Beroemd. “Ik sta graag in de spotlights, ja”, knikt ze. Maar nog liever staat Anna-Marie voor een camera. “Op de set van Chantal heb ik geen moment stress gehad. Zelfs niet op mijn eerste draaidag.”

“Anna-Marie was een jaar of vier toen ze haar eerste YouTube-video’s maakte”, glimlacht mama Nadia. “Beroemd, zei ze, toen we haar op die leeftijd vroegen wat ze later wilde worden.”

Anna-Marie blijkt ook nog over andere kwaliteiten te beschikken: ze volgt zangles bij muziekschool Metronoom en was actief bij het Brugs kinderkoor Cantores Primo. “Op een podium staan en een heel publiek meekrijgen, daar droom ik eigenlijk ook wel van. Camille achterna.” Al staat die droom door Chantal nu even on hold. “Ik heb zelfs al een nieuw rolletje te pakken; ditmaal in een horrorserie. De opnames starten in oktober”, klinkt het enthousiast bij Anna-Marie. “Eigenlijk heeft ze het allemaal te danken aan haar tante die achter de schermen werkt bij een productiebureau. Zij had daar horen waaien dat ze nog een jong meisje zochten voor een nieuwe West-Vlaamse topreeks”, zegt Nadia.

Eigen willetje

Anna-Marie zag samen met haar ouders al de eerste twee afleveringen van Chantal. “Veelbelovend”, vindt Anna-Marie zelf. “Direct heel spannend ook. Echt zo’n serie om te bingewatchen.”

“Wat ons meteen opviel, is dat Anna-Marie heel kritisch naar zichzelf keek”, zegt mama Nadia. “Tijdens de opnames heeft ze trouwens goed naar Maaike Cafmeyer gekeken. Zo werd ze gaandeweg zelf ook veel meer gefocust op de set.”

“Maaike is een hele toffe en ik heb veel van haar geleerd tijdens de opnames”, knikt Anna-Marie. “Ze gaf ook vaak tips: dat ik niet zo snel mag praten, bijvoorbeeld. Wat ik zelf het leukste vind aan acteren? Als ik thuis eens nukkig ben, word ik daar door mama en papa op aangesproken. Maar op de set moést ik de hele tijd die nukkige tiener zijn. Heerlijk”, grijnst Anna-Marie. “Ze moest daar inderdaad niet veel moeite voor doen”, plaagt haar mama.

“Hoewel Anna-Marie van nature eigenlijk heel vrolijk is, heeft ze net als Emma een eigen willetje. Haar broers plagen haar daar ook weleens mee: Emma staat weer op de set, gaat het dan. (lacht) Maar ze zijn allebei apetrots op hun zus”, zegt Nadia. “De oudste is momenteel op uitwisseling in de Dominicaanse Republiek, maar ook hij heeft zondag de eerste aflevering van Chantal niet gemist.”