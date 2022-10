Anna Julia, Roy en Griet willen The Voice van Vlaanderen worden:“Eén foute noot zou het einde kunnen betekenen”

In het nieuwste seizoen van The Voice van Vlaanderen gaan kersverse coaches Mathieu Terryn en Jan Paternoster samen met Koen Wauters en Natalia op zoek naar die ene stem die hen van hun sokken blaast. Bij de kandidaten zitten drie Kortrijkzanen: Anna Julia Verstrynge (19), Roy Silverans (30) en Griet Samain (34). Samen hebben ze reeds verschillende selectierondes en workshops doorstaan, wat al een prestatie op zich is. Wie The Voice van Vlaanderen wordt, weten we pas later dit najaar, maar welke juryleden hun stoel draaien tijdens The Blind Auditions zie je vanavond om 20.35 uur op VTM.

Wanneer hebben jullie je zangtalent ontdekt?

Roy: “Muziek heeft me altijd begeesterd. Ik ben ook geboren vlak na een concert van Dire Straits, die voorliefde voor hun muziek komt waarschijnlijk van toen. Ik was een zeer rustige baby zolang er muziek opstond. Ik speelde voor het eerst zelf muziek op de zolder bij mijn vriend Arnaud Balcaen, ik was toen 15 jaar. We speelden een cover van de Red Hot Chili Peppers, hij vroeg me om mee te zingen en dat klonk verrassend goed (lacht). Niet veel later hebben we ons eerste bandje ‘Wingman’ opgericht met enkele vrienden. Natuurlijk, iedereen evolueert met zijn muziek en ging uiteindelijk een andere weg op. Momenteel zing ik in de band ‘Morris And Son’, een The Doors tribute project, en brengen we grungecovers met ‘Zaadpiraat’.”

Anna Julia: “Ik ben opgegroeid in een redelijk muzikale familie. Mijn papa kent enorm veel van muziek, thuis zien we bijna de muren niet meer door de cd-kasten (lacht). Op mijn zevende plaatste ik mijn eerste cover ‘Someone Like You’ op YouTube, die kan je nog steeds terugvinden. Op de kaarsenceremonie van Levensloop Kortrijk mocht ik voor het eerst voor een publiek optreden, ik was toen 9 jaar. Momenteel zing ik in de band van mijn nonkel, ‘Dogwalker’, we brengen voornamelijk popmuziek uit de jaren tachtig.”

Ik heb ook heel lang getwijfeld om deel te nemen aan het programma, maar op een bepaald moment dacht ik ‘fuck it’, we gaan er gewoon voor – Griet

Griet: “Ik heb muziek ook met de paplepel binnengekregen. We speelden thuis allemaal een instrument, maar zang bleek al snel mijn voorkeur. Tot grote frustratie van mijn broers (lacht). Mijn allereerste ‘opdracht’ was het inzingen van het liedje voor het schoolfeest. Vanaf mijn vijftiende volgde ik zanglessen aan het Conservatorium en sindsdien is de bal aan het rollen gegaan. Intussen ben ik al 15 jaar leadzangeres van de jazz en soulband ‘Mainstream Music Band’ en zing ik samen met een pianist op feestgelegenheden. Sinds 2020 schrijf ik ook mijn eigen muziek en heb ik intussen al genoeg materiaal voor een volledig album. Je kan al een liedje ‘Listen’ terugvinden op Spotify.”

Waarom besloten jullie deel te nemen aan The Voice?

Anna Julia: “Ik had een redelijk rustige periode achter de rug en wou iets meer doen met mijn zangtalent, daarom heb ik me ingeschreven. Ik ben ook al lang fan van het programma. Ik had al eens meegedaan aan The Voice Kids, toen mocht ik ook naar The Blind Auditions, maar mijn papa was er toen niet voor te vinden. Mijn mama wel. Maar goed, dat was wel een gigantische teleurstelling. Dus toen ik 18 werd, heb ik me onmiddellijk ingeschreven voor The Voice. Ik ben dan ook heel blij dat ik al zo ver ben geraakt.”

Roy: “Ik stond vroeger wel wat sceptisch tegenover het programma. Ik dacht dat het niet echt iets voor mij was. Maar doorheen de jaren draaide ik bij en leek het me wel een machtige ervaring. Je weet nooit wie of wat je met deze deelname ontdekt. Het is ook een netwerkgelegenheid en biedt mogelijks nieuwe kansen. Ik sta open om nieuwe genres te leren kennen.”

Griet: “Ik heb ook heel lang getwijfeld om deel te nemen aan het programma, maar op een bepaald moment dacht ik ‘fuck it’, we gaan er gewoon voor. Zoals Roy zegt, je weet nooit wat er daar kan uitkomen en wie je ontmoet. Zo’n ervaring gaat mogelijks gepaard met opportuniteiten. Wat me uiteindelijk over de streep trok, was het gevoel dat ik daar kán staan. Het was tijd om mijn muziek te tonen.”

Hoe was de ervaring?

Roy: “Er komt natuurlijk wel wat stress bij kijken, als je één fout begaat dan kan heel België het zien.”

Griet: “Zeker met dat podium, dat is echt enorm glad (lacht).”

Roy: “Elegantie is niet aan mij besteed dus voor zo’n zaken was ik wel bang, maar vanaf je de eerste noot juist zingt, valt de stress een beetje weg. De totaalervaring was wel de max: de zaal, de licht- en geluidseffecten, het publiek, … Het voelt allemaal als een echte show.”

Muziek is ons met de paplepel ingegoten – Anna Julia, Griet en Roy

Griet: “Ik heb een enorm gevoel van expansie gehad op het podium, dat was heel toffe ervaring. Alles naar aanloop van The Blind Auditions vond ik fantastisch. Je wordt warm onthaald door iedereen, van crew tot coaches.”

Anna Julia: “Als kandidaat krijg je inderdaad een heel goeie begeleiding en ondersteuning. Ik had dat niet verwacht. Het wordt zo gepresenteerd op tv, maar ik dacht altijd dat het voor de camera wat extra uitgelicht werd. De productie zorgt ervoor dat je echt goed kan presteren door bijvoorbeeld jouw stem op te warmen en voldoende momenten te voorzien om te repeteren. Maar toch blijft de stress, één foute noot kan het einde betekenen.”

Stoten Roy (boven) Anna Julia (midden) en Griet (onder) door in The Voice? © MD

Wat zijn de toekomstplannen?

Griet: “Wat ik vooral meeneem uit deze ervaring, is de bevestiging dat ik dit graag doe. Dit is mijn passie en hiermee wil ik verdergaan. Dus mijn eigen album komt er wel.”

Anna Julia: “Ik hoop vooral kansen te krijgen, hoe klein ze ook moge zijn, om als soloartieste aan de slag te gaan. Dat is wat ik altijd heb willen doen. Met The Voice kreeg ik de bevestiging dat ik op een podium mag staan.”

Roy: “Dankzij The Voice sta ik zangtechnisch sterker, dus wat de uitkomst ook mag zijn, carpe diem. Het is een topervaring die mogelijks nog een staartje krijgt.”