‘Andermans Zaken’ redde de bedrijven van Samy en Jelle: “We moeten al op zoek naar extra personeel”

Samy Depoorter (51) en Jelle Vanheste (35) runnen beiden een familiebedrijf waarboven de schaduw van hun vader nog altijd hangt. Ze konden de hulp van Kamal Kharmach goed gebruiken en riepen die dan ook in. “Het heeft ons beiden vooruit geholpen”, klinkt het unisono. De West-Vlaamse wroeters gaven zich ook emotioneel bloot op televisie. “Op dat moment hadden we dat niet door. Maar je moet je ook openstellen, anders heeft je deelname aan ‘Andermans Zaken’ geen zin.”

Samy Depoorter en Jelle Vanheste hadden elkaar eerder al eens aan de lijn om kort wat ervaringen uit te wisselen en er was duidelijk een klik tussen beiden, twee mannen met liefde voor hun métier. Wij brachten hen samen op ‘t Lindeke in Sint-Eloois-Winkel, het kleine bedrijventerrein waar Atelier Depoorter zijn uitvalsbasis heeft. “Ik ben hier ooit, lang geleden weliswaar, nog geweest voor een Open Bedrijvendag”, opent Jelle nadat hij zich eerst nog even onnodig excuseerde omdat hij zoals zelf aangekondigd iets later opdaagde voor dit dubbelinterview. “Ik kom net van een werf, dat loopt soms uit.”

Andermans Zaken, dat is nu eens het voorbeeld van eerlijke televisie! – Samy en Jelle

Wat minder werken en de work-lifebalans wat beter in de gaten houden, dat was nochtans een van de tips van Kamal. “Dat is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Kamal werkt overigens ook veel, als je ziet met wat hij allemaal bezig is”, knipoogt Jelle. “Maar een van mijn dochters merkte onlangs op dat ik wat meer tijd had voor het gezin en dat dat dankzij het programma kwam.”

Maatwerk

Samy beaamt: “Als er plots projecten opduiken, dan moet je daar tijd aan besteden. Als kleine zelfstandige maak je nu eenmaal veel uren, maar het moet beheersbaar blijven.” Maar hét probleem van beide ondernemers was dat ze nauwelijks iets verdienden aan hun harde labeur en dat ze daaronder gebukt gingen. In Atelier Depoorter worden zetels op maat gemaakt, bij Mivan in Houthulst kasten op maat, maar je kunt er ook terecht voor inrichtingen van badkamer tot keuken.

Samy Depoorter met zijn vader Jean-Pierre: “Met elkaar praten is altijd al moeilijk geweest.” © © VRT

Vaak hangt iemand aan de lijn om zijn verhaal te doen. Ik luister dan gewoon – Samy Depoorter

Samy: “Ik ben zelf naar Unizo toegestapt en ben zo bij het VRT-programma Andermans Zaken terechtgekomen. Ik had mijn kandidatuur gesteld in een brief van nauwelijks zes zinnen en werd meteen geselecteerd. Er moest iets gebeuren. We zagen het jaar na jaar achteruit gaan.”

Terwijl per maand nauwelijks enkele klanten de weg naar Atelier Depoorter vonden, sloeg de slinger bij Mivan de andere kant op. “We hadden gewoon te veel werk, ik wilde niemand ontgoochelen en hapte ook bij elke offerte-aanvraag toe. Ik kon geen neen zeggen, waardoor ik vaak onder de juiste prijs werkte. Dat alles woog zwaar door op mij.”

Praten is moeilijk

Samy en Jelle namen ook elk de zaak van hun vader over. Maar terwijl Jelles papa vijf jaar geleden onverwacht wegviel, is Samy’s vader nog altijd in het bedrijf aanwezig. “Het is alsof hij Turks spreekt en ik Chinees”, was een opvallende quote van Samy in het programma. “Ik heb bewust geen Nederlands gebruikt, om niet te suggereren dat een van de twee het bij het rechte einde had, maar dat die waarheid ergens in het midden lag. Ik heb ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat praten met mijn papa gewoon moeilijk is. We hebben dat nooit gekund en deden naast elkaar elk ons ding. Misschien ook typisch voor een vader-zoonrelatie uit onze generatie.”

Kamal Kharmach brengt Jelle Vanheste aan het lachen. “Kamal is zoals je hem ziet op tv, een toffe gast.” © © VRT

Het effect van het programma is enorm, maar we kregen vooral warme reacties – Jelle Vanheste

Ook bij Mivan hangt de schaduw van oprichter Chris Vanheste nog boven het bedrijf. “Ik heb nooit getwijfeld om de zaak over te nemen. Maar ik wilde niet ten onder gaan aan dezelfde druk als mijn pa. Maar niettemin overheerste de angst om zonder werk te vallen. Ik zat behoorlijk diep, ja. De deelname aan Andermans Zaken zag ik wel zitten, maar mijn familie hield eerst de boot nog wat af. Maar uiteindelijk zijn we er vol voor gegaan.”

In veel familiebedrijven is het verhaal herkenbaar. “Weet je dat ik nu nog tal van telefoons krijg?”, bekent Samy. “We zijn nu negen weken verder en ik heb nog wekelijks enkele mensen aan de lijn die hun verhaal eens willen vertellen. Wat ik dan doe? Luisteren. Ik kan hen de oplossing niet aanreiken, ik laat ze gewoon hun hart eens luchten.”

In je ziel laten kijken

Atelier Depoorter mocht de reeks van Andermans Zaken openen, Mivan sloot af. Maar wat beide afleveringen ook gemeen hadden, was dat het best emotioneel was. De bedrijfsleiders moeten zich immers niet alleen zakelijk bloot geven de cijfers komen op tafel en zijn voor heel Vlaanderen te zien , maar ook op persoonlijk vlak laat je in je ziel kijken. “Als je je niet openstelt, heeft het gewoon geen zin om deel te nemen”, meent Jelle. “Ja, sommige mensen zijn geschrokken toen ze hoorden dat ik therapeutische sessies volgde. Maar het is toch geen schande om op gesprek te gaan? Misschien zouden net meer mensen dat moeten doen.”

Samy Depoorter geeft hier een kleine demonstratie voor Kamal Kharmach. © © VRT

Met Kamal Kharmach konden Samy en Jelle het overigens best goed vinden. “Hij regelde voor ons zelfs nadien tickets voor zijn show”, aldus Jelle. “Topgast, met een topteam achter zich.” Samy: “De redactie van het programma zit ook goed ineen. Die mensen leven oprecht met je mee, dat voel je. Ze willen je vooruit helpen, vandaar ook dat je je makkelijker bloot geeft. Het is eerlijke televisie, ze trekken het niet in het belachelijke of halen geen uitspraken uit hun context. Dat verklaart ook het succes van het programma.”

Extra vacatures

Het duo heeft duidelijk deugd gehad van hun deelname, maar ook financieel legt het hen geen windeieren. In die mate zelfs dat beide bedrijven ook extra vacatures hebben. “De klanten vinden nu wel vlot de weg naar ons. Samy: “Nu hebben we één stikster in dienst, maar we zoeken nog een voorbereider en een patroonmaker voor stof en leer. Ik zou ook liever iemand hebben die de toonzaal kan doen. Maar de mensen vragen vaak specifiek naar mij.” Jelle is dan weer op zoek naar iemand voor het atelier en een plaatser. “Maar die zoektocht is niet simpel.”

Samy en Jelle hebben nu ook een bekende kop. “Je wordt al eens aangesproken op straat of je ziet mensen langer kijken dan normaal”, getuigen ze. Maar ook hun familie kwam in beeld. “Ik heb mijn drie kinderen, ze zijn 17, 15 en 14, daar bewust buiten gehouden”, vertelt Samy. “Maar mijn ouders en ook mijn vrouw, die laatste na lang aandringen weliswaar, kwamen wel in beeld.” Ook voor de familie Vanheste was het best aangrijpend. “Mijn vrouw kreeg voor het programma af was, al een gemonteerd stukje te zien. Zo werd ze toch wat op het gemak gesteld. Het effect van het programma is dan ook enorm, maar we kregen vooral warme reacties”, besluit Jelle.