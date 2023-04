Anastasya Chernook schuift als nieuw vast panellid aan bij ‘De Tafel van Vier’: “Dit is een unieke kans”

Vanaf vanavond ziet ‘De Tafel van Vier’ er een tikkeltje anders uit. Het dagelijkse actuaprogramma van Gert Verhulst op Play4 krijgt een nieuw vast panellid: Anastasya Chernook, een 30 jaar oude Zwevezeelse die online tot een heus fenomeen uitgegroeid is.

De Tafel van Vier is vanaf vandaag om 22.05 uur op Play4 te zien en schuift zo twee uurtjes op. Gert Verhulst beschikt ook over een iets grotere tafel en kan zo een nieuwe vaste gast laten aanschuiven.

Dat wordt Anastasya Chernook. Zij zal, naast onder andere Rik Torfs, Herman Brusselmans, Jelle Cleymans en Erik Van Looy regelmatig in de Antwerpse televisiestudio aanschuiven.

Podcastmaker

Een echte verrassing is dit niet, want de Zwevezeelse timmert al even aan een mediacarrière. Ze startte als podcastmaker, heeft duizenden fans en volgers op sociale media en bouwde met haar School of Confidence een online platform uit om mensen meer zelfvertrouwen te schenken.

“Dit is een unieke kans”, reageert Anastasya. “Die wil ik met beide handen grijpen. Toen ik de vraag kreeg, heb ik geen seconde getwijfeld. De Tafel van Vier is dan ook op mijn lijf geschreven. De actualiteit wordt op een erg toegankelijke manier gebracht, er is ruimte voor alle meningen en humor is een hoeksteen van het programma. Ik voel me er écht thuis.”

Vanavond zit Anastaya aan de zijde van Herman Brusselmans en Hetty Helsmoortel. “Bedoeling is dat ik één tot twee keer per week aan tafel te zien zal zijn. Ik heb er enorm veel zin in.”

Boodschap overbrengen

Begin maart zei ze in een uitgebreid interview met deze krant nog dat de ambitie om een bekend gezicht te worden, niet meteen een prioriteit is. “Ik wil mijn boodschap overbrengen. Als ik en cours de route een bekende smoel krijg, dan is dat maar zo. Ik hou mijn voetjes op de grond. Al droom ik wel van een carrière als actrice.”

De voorbije weken was Anastasya Chernook al af en toe aan de zijde van Gert Verhulst te zien. © Play4

Iets waar ze ook effectief werk van maakt, want vanaf 17 mei is Anastasya te zien in Onderhuids op Streamz. “Ik heb een klein rolletje, maar misschien is het wel het begin van iets moois? Mijn grote droom is om een plekje in het tweede seizoen van Nonkels te versieren.”

En dat weet ook Rik Verheye intussen, want de twee ontmoetten elkaar aan – hoe kan het ook anders – de tafel van Gert Verhulst…

‘De Tafel van vier’: van maandag tot en met donderdag om 22.05 uur op Play4.