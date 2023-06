Amine Beldjoudi te zien in tv-programma ‘Metaalstrijd’: “Ik had plots een nieuwe hobby”

Zondag is er op de PlattelandsTV de tweede aflevering van ‘Metaalstrijd’. Een boeiend programma rond metaaldetectoristen. Amine Beldjoudi uit Sint-Denijs is één van de deelnemers en werd meteen kapitein van de ploeg.

Amine Beldjoudi (40) uit de Helkijnstraat in Sint-Denijs kwam drie jaar terug in contact met de metaaldetector door corona. “Ik heb een vriend die daar al mee bezig was en dat tijdens de coronaperiode een ideale hobby vond. Ik ging dan ook eens mee en in geen tijd vonden we een gouden ring. Ik had nog ergens een tweedehandsdetector liggen en had een nieuwe hobby ontdekt.”

Je mag dan wel een metaaldetector hebben, zomaar beginnen zoeken mag niet. “Je moet een erkenning hebben van Onroerend Erfgoed en altijd toelating krijgen van de eigenaar van de grond waarop je wil gaan zoeken.”

Ook het gericht zoeken gebeurt met hulp van Onroerend Erfgoed. “Om een geschikte plaats te vinden, maken we inderdaad gebruik van GEO-kaarten van Onroerend Erfgoed en die vergelijken we met de huidige kaarten. Zo kunnen we zien waar ergens vroeger een café was of enige andere activiteit of dat er een landweg van betekenis liep. Op dergelijke plaatsen is er meer te vinden dan ergens anders”, vertelt Amine enthousiast.

Seizoenen

Doordat men vooral gaat zoeken op landbouwgronden, is de hobby ook gebonden aan seizoenen. “Nu ligt onze hobby stil. We zijn vooral actief in het najaar en het voorjaar wanneer de velden beschikbaar zijn. Na de oogst kunnen we dus terug het veld op.”

“Naast oude munten en sieraden, vinden we ook blikjes”

Met gepaste trots toont Amine zijn collectie aan gevonden voorwerpen, vooral oude munten, gespen, kogels, sieraden en veel knopen. “We vinden altijd wel iets en de afkomst ervan opzoeken is altijd boeiend. Bronzen en zilveren munten ophalen en dan ontdekken dat deze uit de Romeinse tijd komen, of zegelstempels daterend uit 1200, dat is toch speciaal. We hebben dan ook de plicht om al de vondsten die dateren van voor WOII te melden aan Onroerend Erfgoed.”

Het zoeken met de metaaldetector levert soms ook andere vondsten op. “Heel vaak vinden we bijvoorbeeld duivenringen, soms zelfs nog met het pootje eraan. Waar ik mij aan erger, is de vele blikjes die we vinden. We nemen die uiteraard ook mee. Sommige landbouwers laten ons toe te zoeken op hun veld omdat we zo ook de vele blikjes meenemen.”

Metaalstrijd

Via een bevriend metaaldetectorist stelde Amine zijn kandidatuur voor de testopname van het programma Metaalstrijd waarin men het zoeken met metaaldetectors onder de aandacht wil brengen.

“Die proefopname was in oktober, maar werd meteen door de tv-makers en sponsors positief onthaald. Er werden intussen vijf afleveringen opgenomen waarbij de eerste nu in een lus te zien is op PlattelandTV. Op 1 juli komt de tweede aflevering op de buis en tweewekelijks komt een nieuwe aflevering. Na de zomer zou de ganse reeks op de website van PlattelandTV te zien zijn”, besluit Amine, die tot kapitein van team Rood gebombardeerd werd.