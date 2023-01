Amazon Prime brengt documentaire over Soudal Quick-Step

Amazon Prime TV zendt in 2023 een documentaire uit over Soudal Quick-Step. In zes afleveringen krijgt het publiek een unieke blik achter de schermen.

Een ploeg van televisiebedrijf Woestijnvis volgde het team in 2022, voor, tijdens en na de koers, bij renners thuis en op trainingskampen.

Philippe Gilbert

In de documentaire, waarvan het publiek vrijdag tijdens de teampresentatie in Plopsaland De Panne alvast 18 minuten te zien kreeg, worden ploegleiders, mecaniciens, renners, verzorgers, maar ook oud-renners zoals Tom Boonen en Philippe Gilbert aan het woord gelaten, net als televisiecommentatoren.

“Het is niet evident om een heel jaar omringd te zijn door camera’s”, aldus manager Patrick Lefevere. “Het enige moment waarop de camera niet draaide, was wanneer onze renners sliepen (lacht). Zo’n documentaire vraagt wel wat van de renners en staf en het is niet evident, maar het levert een schitterend resultaat op. Ik motiveerde iedereen met de boodschap dat ze later aan hun kinderen en kleinkinderen een unieke inkijk op het seizoen 2022 kunnen laten zien.”

Tweede documentaire

Eerder al werd een documentaire van de ploeg van Patrick Lefevere uitgezonden. One Year in Blue volgde de ploeg in 2016, een film die in première ging in Kinepolis in Kortrijk en later in een vijfdelige reeks op televisiezender één werd uitgezonden in 2017.

In 2023 wordt op televisiezender Canvas ook een documentaire over de grote baas van de ploeg uitgezonden met als titel Patrick Lefevere. Godfather van de koers en brengt Netflix een blik achter de schermen van enkele ploegen in de Tour de France van 2022.

De documentairereeks telt zes afleveringen en wordt in het voorjaar uitgezonden.