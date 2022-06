Alwéér West-Vlaamse fictie op komst: nieuwe VRT-reeks speelt zich af in Knokke

Terwijl ‘Nonkels’ televisieland verovert en we wachten op ‘Chantal’ de spin-off van ‘Eigen kweek’ dit najaar wordt alweer een West-Vlaamse reeks klaargestoomd. Deze keer is Knokke het decor. Meer nog: zelfs het productiehuis is West-Vlaams. “We willen een soort Vlaamse ‘Élite’ brengen.”

In Knokke zijn de opnames van start gegaan voor de nieuwe VRT-reeks Knokke-Out, dat voor alle duidelijkheid nog een werktitel is. Centraal staan enkele welgestelde gezinnen die hun zomer spenderen aan zee. Onder de ouders spelen zich nogal wat intriges af, maar ook hun kinderen worstelen met zichzelf, de prestatiedruk en het keurslijf waarin ze worden geduwd. “We willen een soort Vlaamse Élite maken (de Spaanse reeks is na vijf seizoenen nog steeds een monsterhit op Netflix, red.). Het wordt een reeks voor volwassenen én tieners”, aldus Ruben Vandenborre van productiehuis Dingie. De Waregemnaar focust zich dezer dagen volop op het derde deel van De Familie Claus op Netflix, dat deze week werd aangekondigd. Opvallend: Dingie ontstond in 2018 en had met de Netflix-film een stevig debuut mee. Ook met hun eerste serie Hacked, te zien op Streamz en recent nog op Play4, gooiden ze hoge ogen en maakte ze furore op Canneseries. Dat is de televisionele tegenhanger van het bekende filmfestival.

Luk Wyns

Ook voor Knokke-Out worden alle registers opengetrokken. Voor de regie werd aangeklopt bij Tom Goris, die eerder al wtFOCK en Gevoel voor Tumor draaide. In een verder verleden leerde hij de kneepjes van het vak onder meer bij Thuis, De Ridder en Witse. Het idee is dan weer afkomstig van Anthony Van Biervliet, met wie Ruben het productiehuis Dingie oprichtte. Voor het scenario tekende Luk Wyns, samen met Nele Vandael. “Luk is bij het grote publiek bekend als acteur, maar hij is ook een uitstekend scenarist. Met de jonge Nele Vandael wordt er voor een hele leuke dynamiek gezorgd.” Nele schreef eerder al mee aan de Eén-reeks Zie mij graag en is actief bij Grensoverschrijvend Collectief, een screenwritersgezelschap met vrouwelijke scenaristen uit het Brusselse.

Beperkt West-Vlaams

In de cast, waar nog niets over bekend is, zouden Vlaamse én Nederlandse acteurs opduiken. Het hoeft dan ook geen betoog dat het geen uitgesproken West-Vlaamse reeks wordt. “We hebben heel bewust die keuze gemaakt”, aldus Ruben. “In Knokke komen er mensen van over het hele land. Het is ook een geliefde plek bij Antwerpenaren. Er zal dus wel wat West-Vlaams in te horen zijn, maar eerder in beperkte mate. We willen er ook geen gimmick van maken.”

Het eerste deel van de opnames loopt tot 15 juli. Daarna wordt er gedraaid van eind augustus tot eind september, om de drukte van de zomermaanden te vermijden. De reeks zal wellicht volgend jaar te zien zijn op Eén.

“Er zitten trouwens nog wat andere interessante projecten in de pijplijn”, aldus Ruben. “Ja, ik heb het gevoel dat we met Dingie echt vertrokken zijn. Het is een hele uitdaging om alles gecombineerd te krijgen, maar dat is een kwestie van het goed te managen. We willen heel graag binnen een paar jaar een vaste speler en een gevestigde waarde worden binnen het Vlaamse medialandschap. En hopelijk ook daarbuiten.”

Authenticiteit

West-Vlaanderen zit aardig in de lift als het over televisieproducties gaat. Tien jaar geleden was het haast ondenkbaar, maar het afgelopen decennium kregen we enkele televisiereeksen in onversneden West-Vlaams, die niet alleen goed gemaakt waren, maar ook nog eens bijzonder goed onthaald werden. In amper een paar jaar tijd hebben reeksen als Eigen kweek en Bevergem los de deur richting dialect opengetrapt en ging het Algemeen Beschaafd Nederlands, of beter: het Antwerps als voertaal, op de schop. Wie vandaag een reeks wil maken, en op zijn minst wat authentiek uit de hoek wil komen, doet dat ook in de taalvorming. Niet alleen de openbare omroep sprong op de kar, maar ook de concullega’s van Play4 hebben het begrepen. Het recente succes van Nonkels is daar een mooi voorbeeld van.

Daarnaast bleken de meest succesvolle reeksen, van Albatros totCallboys, ook een heel duidelijke West-Vlaamse link te hebben, van personages tot makers. Vooral de openbare omroep blijft het West-Vlaams een warm hart toedragen. Zo bestelden ze een spin-offreeks van Eigen kweek, die draait rond Chantal, het personage dat werd gespeeld door Maaike Cafmeyer. Intussen lopen de opnames al voor een tweede seizoen.

Styx

Ook bij VTM lijken ze (eindelijk) het licht te hebben gezien. Een nieuwe horrorreeks, Styx, speelt zich af in Oostende. Het verhaal is gebaseerd op dat van succesauteur Bavo Dhooge, die al meer dan honderd boeken schreef. Het project ligt al een paar jaar op de schappen van Eyeworks, maar dit jaar zouden de opnames eindelijk van start gaan. De reeks zou ook te zien zijn op Streamz.