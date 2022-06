Alles komt terug, ook Piet Huysentruyt: dit najaar nog een seizoen van ‘SOS Piet’

Dit najaar viert Piet Huysentruyt zijn zestigste verjaardag en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Hij maakt straks immers een eenmalige comeback bij VTM, met zijn befaamde programma ‘SOS Piet’.

Wat hebben we geleerd? Dat Piet niet kapot te krijgen is. Hij declameert het al jaren: dat hij afscheid in schoonheid wil nemen. Met zijn vrouw geniet hij van het leven in Zuid-Afrika, zoals we recent zagen bij Cath Luyten, maar het bloed kruipt duidelijk waar het niet gaan kan.

Hij keert immers nog één keer terug voor ‘SOS Piet’, het programma dat hem wereldberoemd maakte in Vlaanderen. Dat meldt Het Laatste Nieuws vanmorgen. In het kookprogramma deelde hij zijn tips en tricks met Vlaanderen door langs te gaan bij mensen wiens gerecht altijd mislukten. Na afloop sommeerde hij wat ze hadden geleerd, wat een legendarische uitspraak opleverde.

Orgelpunt

Het programma liep 18 seizoenen lang sinds 2004, maar werd toen vervangen door een kookprogramma met Sofie Dumont. Dat leidde toen tot een akkefietje met de chef, maar de lucht werd een paar jaar geleden geklaard.

Naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag wil VTM hem nog één keer laten terugkeren, en volgens de zender ‘zal dat iets gemoedelijker gebeuren in plaats van een enigszins arrogant toontje’. Piet zelf reageert bijzonder verheugd in Het Laatste Nieuws: “Ik heb eerst in schoonheid afscheid kunnen nemen van de gastronomie door Likoké (restaurant in Les Vans, red.) met een Michelinster door te geven aan mijn zoon. En nu komt er een orgelpunt op televisie door ‘SOS Piet’ nog één keer te laten herleven.”