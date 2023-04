Alexandro Yaramis in ‘De zonen van Abraham’:“Een intense en emotionele reis”

Voor de laatste aflevering van de Nomadenreeks van Rudi Vranckx ging Amra Dorjbayar met drie vrienden met drie verschillende geloofsovertuigingen naar Jeruzalem. Alexandro Yaramis, geboren en opgegroeid in Ieper, is een Assyrische christen, Jonathan Atzmon is joods en Idries Bensbaho is moslim. Ze willen ontdekken wat ze gemeen hebben en wat hen verdeelt. Maar al snel worden ze geconfronteerd met de harde realiteit van het conflict.

Alexandro (24) werkt als misdaadverslaggever voor de Gazet van Antwerpen. Hij is geboren en getogen in Ieper, maar verhuisde eind september naar Antwerpen. Alexandro maakte al eerder een verhaal voor Vranckx. “Ik ging voor de reportage Atra op zoek naar mijn roots in Turkije, waar wij als christenen een minderheid vormen”, vertelt hij.

“Intussen onderhield ik mijn contacten en tijdens de coronaperiode ging ik even wandelen met Amra Dorjbayar. Via de app Clubhouse leerde ik nog meer mensen kennen en kwam ik in contact met de jood Jonathan Atzmon. Hij is een Antwerpenaar die intussen naar Den Haag verhuisde. We hadden het idee om een documentaire te maken met mensen van de drie grootste monotheïstische geloofsovertuigingen (het christendom, het jodendom en de islam, red.).”

Naar het Heilige Land

“Ik ging op zoek naar een derde compagnon de route die moslim is en kwam uit bij Gentenaar Idries Bensbaho. We wilden iemand die niet cameraschuw is en open-minded is. Idries leek ons de geknipte persoon. Hij is al jarenlang een goede vriend en werkt als acteur.”

Jonathan Atzmon (21) en Idries Bensbaho (25) maakten daarna ook kennis met elkaar. “In het begin waren er nog enkele gevoeligheden, maar na verloop van tijd creëerden ook zij een sterke band. Ik voelde me vaak de neutrale Zwitser. In het najaar van 2021 was het dan zover en trokken we voor twee weken naar Jeruzalem in het Heilige Land. Ik was er in 2017 al eens eerder geweest voor een reportage.”

Sociaal experiment

Gids Sarah, een joodse vrouw, leidde het drietal rond. “We hadden ook een fixer die ons overal rondbracht. We gingen elk op zoek naar onze eigen religieuze gemeenschap en staken veel nieuwe inzichten op over het conflict. Elke gemeenschap heeft een eigen benadering.”

“De rode draad van deze intense en emotionele reis was een sociaal experiment. Zal onze vriendschap sterk genoeg zijn om deze reis rond religie en politiek te overwinnen? Het ant-woord op die vraag krijg je zaterdag. Ik denk dat deze krachtige documentaire de kijker ongetwijfeld zal raken”, aldus Alexandro Yaramis.

De reportage duurt 25 minuten. “In de toekomst kunnen we misschien nog een langere versie uitbrengen van deze documentaire. Verder is mijn reportagehonger nog niet gestild en hoop ik ooit naar het Midden-Oosten te kunnen. Op dit moment is het echter moeilijk te combineren met mijn job.”