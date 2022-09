Aiko Vanparys speelt de rol van Lise Loosveldt in Eén-reeks ‘Chantal’: “Ik flipte bijna toen ik de rol kreeg”

Wie zondag naar de eerste aflevering van ‘Chantal’, de spin-off van ‘Eigen Kweek’, keek op Eén zal haar misschien opgemerkt hebben. Aiko Vanparys, al van toen ze klein was gek op musicals en film, maakt er haar opwachting in de rol van Lise Loosveldt. “Na vier jaar theaterstudies in Tilburg was het leuk om aan deze productie mee te doen. Dat smaakt naar meer”, aldus Aiko.

Acht was ze toen ze voor het eerst in KW verscheen. Aiko Vanparys kreeg in 2008 een van de belangrijkste bijrollen in de Vlaamse versie van de musical Annie. Later zou ze nog een van de hoofdrollen in de Junior Musical Kadanza op de planken van Plopsaland De Panne zetten en met Before Your Very Eyes van Theater Campo de halve wereldbol afreizen.

Van jongs af aan

Zingen, dansen en acteren zaten Aiko, dat mag duidelijk zijn, al van jongs af aan in het bloed. Ze volgde ballet- en hiphoplessen, was junior cheerleader bij Filou Oostende, volgde notenleer en dictie aan de Oostendse muziekschool en trok naar de Brugse kunstacademie om er haar middelbaar af te werken. Maar als tiener besefte ze al snel dat een artiestenbestaan zelden een stabiele financiële basis biedt. “Ik heb de voorbije jaren echt heel veel mogen doen in het musicalwereldje. Maar ik was er gaandeweg ook achter gekomen dat ik niet de beste zangeres ter wereld ben. Dan kijk je eens om je heen, op zoek naar alternatieven.” Het zette Aiko er 4 jaar geleden toe aan om hogere studies woordkunst en drama te gaan doen in Tilburg.

“Eerlijk, ik zag me vroeger echt nooit een carrière in het onderwijs beginnen. Dat diploma moest vooral iets achter de hand worden. Maar toen ik begin juli een aanbod kreeg om als theaterdocente aan de slag te gaan in de Kadens Academie van Diksmuide, ben ik prompt op het aanbod ingegaan. En weet je, ik amuseer me te pletter. Ik heb ontdekt dat dit echt mijn ding is.”

Oproep

Na vier jaar Nederland was Aiko ook blij terug te kunnen keren naar heimat Bredene. “Ik woon momenteel opnieuw thuis, bij mijn ouders.” Amper terug op het vertrouwde nest viel haar de oproep naar een West-Vlaamse actrice op. “Voor een nieuwe reeks, die de titel Chantal moest krijgen. Het zou een spin-off worden van Eigen Kweek, waar ik vroeger keihard fan van was, met het personage van Maaike Cafmeyer in de hoofdrol.”

“Het was tijdens de auditie van ‘Chantal’ al kirren van plezier”

Aiko’s auditie werd memorabel. “Auteur Matthias Sercu en regisseur Jeroen Dumoulein bleken twee hilarische mannen, die me heel snel op mijn gemak stelden. Met zijn drieën speelden we enkele scenes, waarin mijn personage Lise aan bod komt. We leken echt een goeie klik te maken. Het was voor mij echt kirren van plezier. Maar toen ik na een maand niks meer van hen hoorde, had ik me er al bij neergelegd dat mijn kans verkeken was. Tot ik enkele dagen later ‘s avonds laat telefoon kreeg van regisseur Jeroen. Ik flipte echt aan de telefoon toen hij me toevertrouwde dat de rol van Lise voor mij was!”

Accent

De opnames van Chantal vonden plaats in de zomer van ‘21. “Lo-Reninge vormde het decor voor de reeks. En ook al ben ik een rasechte West-Vlaamse, ik moest toch nog snel het typisch Zuid-West-Vlaamse accent, dat gehanteerd wordt in de reeks, onder de knie krijgen. Zeg nu zelf, dat steekt toch wat af tegen mijn Breinings.” Dat had overigens niet geleden onder vier jaar bij onze Noorderburen. “Goh, ik woon weer bij mijn ouders, waar ons dialect de voertaal is. En ik heb in Oostende ook een hele leuke vriendinnenbende waar na twee drankjes het platste West-Vlaams wordt gehanteerd dat je je maar kan inbeelden.”

Of haar rol in Chantal naar meer smaakt? “Dat telefoontje uit Hollywood mag best komen”, grapt Aiko. “Het was zonder meer een leuke ervaring, ik heb fijne mensen ontmoet op de set en nieuwe vrienden gemaakt. Maar momenteel staat lesgeven toch op de eerste plaats voor mij. Hoewel, zeg nooit nooit. Doe gerust een oproepje langs deze weg. Ze mogen me altijd bellen…”

(Marc Mahieu)