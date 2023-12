Agnes De Raeve uit Oostrozebeke schittert met Madonna-hits in Starstruck: “Men zal me amper herkennen”

Zo’n tien jaar geleden stootte de toen 21-jarige Agnes De Raeve door naar de liveshows van ‘The Voice’ op VTM. Op 29 december doet ze dat op schitterende wijze nog eens over met legendarische Madonna-hits in de VTM-show ‘Starstruck’. “Ik moest geen seconde twijfelen”, vertelt Agnes. “Als freelancemuzikant is glamour and glitter helemaal mijn ding.”

De formule is simpel: kopieer een iconische Britse tv-format, laat een heel defilé aan wereldhits de revue passeren, giet er een Vlaams sausje over met presentatrice Laura Tesoro en stel een bekend jurypanel samen met name Guga Baúl, Nathalie Meskens, Bart Kaëll en Nora Gharib – en klaar is kees. Elke week nemen twaalf onbekende Vlamingen het tegen elkaar op, om een wereldvedette te imiteren. De beste twee gaan naar de finale.

Op 29 december is het de beurt aan de 31-jarige Agnes De Raeve uit Oostrozebeke. “Starstruck is puur entertainment voor jong en oud, met heel wat glamour and glitter”, vertelt een enthousiaste Agnes. “Ik heb me vier maanden kunnen voorbereiden en de VTM-ploeg hielp me enorm met staging, choreografie, styling en zang. Natuurlijk heb ik honderden Madonna-video’s bekeken, om al haar tics, moves, looks, bewegingen en zelfs haar ademhaling te kunnen bekijken. Ik moest echt in haar huid kruipen, het hele plaatje moest kloppen. Geloof me, sommige kijkers zullen me nauwelijks herkennen. Ik onderga een hele metamorfose. Het wordt super spannend.”

In Oostrozebeke regent het ondertussen reacties. “Het hele dorp leeft mee”, lacht Agnes. Haar tegenspelers zijn Shauni Rau uit Schoten en Caroline Clement uit Geraardsbergen, die ondertussen echte vrienden geworden zijn.

Nieuwe EP

Agnes heeft een opleiding Marketing & Communicatie achter de rug, maar na Starstruck is ze meer dan ooit overtuigd dat muziek haar ding is. “Nog maar net komt mijn EP ‘Hidden’ met zes nieuwe nummers uit onder mijn artiestennaam Aggie”, kondigt Agnes aan. “De plaat is een mooie blend van pop, gospel, jazz en soul. Volgend jaar ga ik op tournee langs culturele centra met een livebandje en backing vocals. Door al die tv-ervaringen heb ik eindelijk mijn ware identiteit gevonden en dit smaakt duidelijk naar meer.” (Georges Gielen)

Starstruck, vrijdag 29 december om 20.30 uur op VTM.