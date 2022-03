Aftellen naar The Masked Singer: worden Camille Dhont en Conner Rousseau ontmaskerd?

Komende vrijdagavond 18 maart is er op VTM de finale van het populaire programma The Masked Singer. Nog drie personages moeten hun ware identiteit onthullen. Wij blikken al eens vooruit op welke bekende (West-)Vlamingen in het pak schuilen.

Het tweede seizoen van The Masked Singer hield de voorbije weken maar liefst 1,9 miljoen kijkers in de ban. De mysterieuze zoektocht nadert haar grote apotheose. Op vrijdag 18 maart maken Konijn, Miss Poes en Ridder zich klaar voor een knaller van een finale. Daarin krijgen de kijkers niet één maar liefst drie ontmaskeringen om van te smullen. Voor 5.000 fans wordt de finale bovendien nog extra bijzonder, want zij kunnen de apotheose live op groot scherm volgen in Kinepolis Antwerpen.

Konijn

Er is haast geen twijfel meer: Konijn is Conner Rousseau. © VTM

Over Konijn is er nog weinig discussie mogelijk: Conner Rousseau, die roots in Nieuwpoort heeft. Onder meer het cijfer dat bij de tips in beeld kwam, verwees naar het aantal voorkeursstemmen dat hij haalde in 2019. Bovendien had Rousseau eerder al aangegeven dat hij open stond voor een deelname aan het programma. Vorig jaar was Bart Tommelein al te zien in het pak van Monster. Dit jaar kwam nog geen politicus aan bod.

Miss Poes

Miss Poes: is het Camille Dhont of toch écht mis poes en collega Pommelien Thijs? © VTM

Zita Wauters was lange tijd verdacht, maar bij de tips werd er volop gehint naar de populaire reeks #LikeMe, met onder meer de geboortedatum van actrice en zangeres Pommelien Thijs. Al is collega Camille Dhont de gedoodverfde favoriet, die met haar stem bijzonder hoog kan uithalen. In de filmpjes passeerde ook een poes met een snor op. De kat van Camille heet… Moustache. Ook Olivia Trappeniers en #LikeMe-collega Maksim Stojanac hadden al aangegeven dat ze haar verdenken.

Ridder

Is het Loredana of toch Clara Cleymans? © VTM

Bij Ridder is het een ander verhaal, daar zijn de meningen iets meer verdeeld. Loredana, de rechterhand van Pat Krimson, is hoofdverdachte nummer één, maar het zou ons ook niet verbazen als Clara Cleymans uit het pak komt piepen. Ook Isabelle A werd al vaak genoemd door de speurders en het publiek, net als Laura Tesoro. Wellicht valt daar de grootste verrassing van de avond te rapen.

Robots

Zij zijn intussen ontmaskerd, maar Lize Feryn en Aster Nzeyimana zien we in de finale ook terug opduiken. Speurder Julie Van den Steen had geopperd om hen te laten terugkeren als VTM op een Instagram-post 50.000 likes zou halen. Binnen het uur was het zover, en het koppel gaf aan dat ze een act zouden voorbereiden. Ambiance verzekerd!





The Masked Singer, op vrijdag 18 maart om 20.35 uur bij VTM.